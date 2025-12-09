Piero Hincapié no pudo tener el mejor comienzo de temporada en Arsenal, por una lesión, y por la mala pretemporada que hizo en Alemania, mientras su futuro se decidía. Ahora el ecuatoriano ya es titular fijo, por las lesiones y por su nivel, y se reveló su valor de mercado.

De acuerdo a la revelación de Transfermark, el valor actualizado de Piero Hincapié en la Premier League es de 50 millones de euros. Con esto, el jugador ecuatoriano se mantiene en la cifra en la que llegó a Inglaterra, pese a que no ha tenido grandes actuaciones o muchos minutos.

Hincapié no ve ninguna afectación en su valor de mercado porque en los últimos partidos de Premier League, el jugador ecuatoriano volvió a ser titular y ha disputado casi todos los encuentros en sus 90 minutos. Su último error no ha afectado al ecuatoriano en su valor de transferencia.

Ahora Hincapié podría volver a ver crecer esta cifra si se logra ganar el puesto de titular en Arsenal y también si puede llegar a conseguir campeonatos con los ‘Gunners’. Ser campeón también significa que el valor de mercado aumente como ha pasado con otros jugadores como William Pacho o Moisés Caicedo.

El valor de mercado de Piero Hincapié. (Foto: Captura de pantalla)

Piero Hincapié alcanzó el valor de 50 millones de euros por primera vez en marzo de 2025, cuando vestía los colores de Bayer Leverkusen. Desde entonces, el tricolor se ha mantenido en esa cifra. Arsenal, aún tiene una opción de compra sobre su pase.

¿Cómo es el contrato de Piero Hincapié con Arsenal?

Actualmente, Piero Hincapié tiene un contrato de cedido en Arsenal. Es decir, el jugador ecuatoriano está prestado en esta temporada, con una obligación de compra al final de la misma. Si Arsenal decide no activarla, lo puede hacer Bayer Leverkusen, lo cual la vuelve obligatoria.

Los números de Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié en Arsenal lleva ya 9 partidos en esta temporada y el jugador ecuatoriano ha sumado en cancha ya más de 500 minutos. De a poco, está jugando lo esperado para él, pero ahora tiene la obligación de guiar al club a un nuevo título con un trabajo defensivo.

