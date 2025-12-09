Jeremy Sarmiento se fue de Brighton en este mercado de fichajes, para salir a préstamo a Cremonese y tratar de jugar con el equipo italiano, para recuperar ritmo y aterrizar en la Selección de Ecuador. Sin embargo, las cosas no han resultado como se esperaba y ahora los ingleses tomarían otra decisión.

Con la escasa cantidad de minutos para Jeremy Sarmiento, Mr.OFFSIDER revela que en Inglaterra se estaría analizando la posibilidad de dar por finalizado el préstamo del ecuatoriano en el mes de enero para buscarle acomodo en otro equipo.

La intención de ‘Las Gaviotas’ es que el jugador ecuatoriano pueda sumar minutos en algún otro equipo para seguir su temporada y termine con ritmo. Aunque se ve poco probable que el jugador tricolor sea convocado al Mundial de 2026.

La idea que esté jugando es que Brighton tampoco vería con malos ojos la posibilidad de venderlo ahora que regresa a Inglaterra. Asimismo, el jugador tiene contrato hasta mediados de la temporada 2027, cuando termina su vínculo en la Premier League.

Sarmiento casi no ha jugado en Cremonese. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas serían claves para decidir el futuro de Sarmiento. No sería la primera vez que el Brighton rompe su préstamo, ya que el jugador ecuatoriano a comienzos de 2024 terminó dejando West Bromwich para terminar jugando en el Ipswich.

Los números de Jeremy Sarmiento en Cremonese

En todo lo que va de temporada, Jeremy Sarmiento apenas ha jugado un total de 137 minutos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha registrado esta actividad en 7 partidos, prácticamente no ha podido jugar nada en toda la temporada.

El contrato de Jeremy Sarmiento en Brighton

Jeremy Sarmiento tiene contrato con Brighton hasta finales de la temporada 2027. En Brighton tampoco se pudo ganar un espacio, y aunque el acuerdo de préstamo termine con Cremonese, es casi imposible que el jugador ecuatoriano se quede en Brighton en enero.

