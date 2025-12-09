Alexander González se cansó de Emelec y tomó una radical decisión tras perder contra Macará

Emelec perdió contra Macará en la LigaPro y se alejó de manera importante de la chance de pelear por el cupo a Copa Sudamericana. Aunque aún tiene una leve oportunidad, se ve muy poco probable que el ‘Bombillo’ lo logre. Ante esto, Alexander González terminó tomando una radical decisión.

Según diferentes informes, se confirmó que Alexander González no volverá a jugar con Emelec para lo que resta de temporada. El jugador venezolano, que ya se quiso ir en varios momentos, ahora sí estaría decidido a decir adiós al ‘Bombillo’.

El venezolano es de lo mejor que tuvo Emelec en estos dos años, sin embargo, el lateral venía reclamando la poca seriedad de la directiva en el pago de salarios y ahora esto ya lo hartó. El jugador ha tomado una decisión y no será tomado en cuenta en los siguientes partidos.

Cuando anunció, tras un partido de Copa Ecuador, que se iba, al final se terminó quedando también por la chance de llegar a una final del torneo. No obstante, ese tren ya pasó y no se pudo llegar a esta instancia. Ahora, el jugador se marchará cuando solo quedan dos partidos del hexagonal.

Alexander González deja Emelec para 2026. (Foto: Imago)

Aunque Alexander González deja Emelec para la temporada 2026, el jugador venezolano no tendría cerradas las puertas de la LigaPro. Su perfil gusta a varios clubes como Barcelona SC o Liga de Quito, que hace poco estuvieron preguntando por su fichaje.

No se descarta que esta aparatosa salida de González, también termine derivando en una demanda para el ‘Bombillo’. El jugador y varios futbolistas más llegaron a reclamar hasta 4 o 5 meses de salarios impagos. Los cuales seguirían sin ser cancelados, ya que este martes 9 de diciembre decidieron no entrenar.

Las estadísticas de Alexander González en Emelec en esta temporada

En lo que va de temporada con Emelec, Alexander González ha jugado un total de 37 partidos entre todas las competencias. El jugador venezolano ha marcado 1 gol y ha dado 4 asistencias. El futbolista lleva en cancha poco más de 2.800 minutos.

