Abogado de Alianza Lima: "Motivo del proceso rápido es para que estemos en primera"

Alianza Lima tiene una última posibilidad para seguir en la Liga 1 en caso el TAS falle a favor de los íntimos. Los trámites realizados son para que el fallo sea lo más rápido posible, indicó el abogado de Alianza, Julio García en entrevista a 'Barrio Fútbol'.

“La razón de ser de este proceso acelerado es que Alianza juegue este año la Liga 1. Es lo que nosotros hemos planteado. Tenemos que esperar la resolución del TAS. Por el momento, la realidad de Alianza es prepararse para la Liga 2”.

��️��️ Julio García, abogado de Alianza Lima: "No quiero adelantarme a decir qué pasará si el TAS nos da la razón cuando la Liga 1 ya empezó. Quizá no haya que modificar muchas cosas (formato del torneo) SI REEMPLAZAS UNO POR OTRO". pic.twitter.com/OHUkJ5ERdU — Barrio Fútbol (@Barrio_Futbol) February 25, 2021

“El 17 (de marzo) termina el proceso. No hay una segunda oportunidad. El fallo tendrá solo una parte dispositiva: dirá quién tiene la razón y qué se tiene que hacer. Se tomarán el tiempo para escribir los argumentos y no hay más”, añadió Julio García.

El fallo podría hacer que Alianza Lima juegue la Liga 1 y Carlos Stein la Liga 2, pero García no ve esto como un problema tan grave: "No quiero adelantarme a decir qué pasará si el TAS nos da la razón cuando la Liga 1 ya empezó. Quizá no haya que modificar muchas cosas si reemplazas uno por otro”.

Alianza Lima perdió la categoría en cancha y pese a que mediante un comunicado indicaron que el equipo disputará la Liga 2, la parte directiva lucha por mantener el equipo en la Liga 1.

