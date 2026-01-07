Barcelona SC vive un momento de crisis para la temporada 2026. No tiene técnico, varios jugadores se quieren ir, y no anuncia ningún fichaje. Sin embargo, ahora se supo que otro jugador regresa para la siguiente temporada a vestir los colores del ‘Ídolo’.

Luca Sosa es uno de los primeros fichajes de Barcelona SC para la temporada 2026. El central argentino estuvo a préstamo en 2025, sin embargo, estuvo muy lejos de ganarse un lugar en Newell’s. Esto provocó que ahora regrese a Barcelona donde tiene contrato.

En su mejor momento, Luca Sosa fue uno de los mejores defensas de Barcelona SC y de la LigaPro. Salió a Argentina y su ausencia se terminó notando en toda la temporada del ‘Ídolo’. Jugadores como Gastón Campi o Xavier Arreaga no cumplieron las expectativas.

Sosa no fue comprado por Newell’s, pero también su escaso nivel ni siquiera permitió que otro equipo de Argentina busque su fichaje. El defensor argentino estuvo muy lejos de jugar como titular en el equipo de Rosario y estuvo escaso tiempo en la cancha.

Luca Sosa vuelve a Barcelona SC para 2026. (Foto: GettyImages)

Sosa ahora se pondrá a trabajar en la pretemporada con Barcelona SC a la espera de que el nuevo DT cuente con él y se pueda ganar un lugar en el once titular. El central podría compartir saga con Xavier Arrega o Álex Rangel, que se quedarían en el club.

Las estadísticas de Luca Sosa en la temporada anterior

En la temporada anterior, Luca Sosa apenas sumó en cancha poco más de 700′ minutos con Newell’s. El defensor estuvo en cancha solo 12 partidos y se quedó lejos de demostrar el nivel con el que salió de Ecuador. Tiene contrato hasta finales de 2026 con el ‘Ídolo’.

En síntesis:

