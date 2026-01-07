Este miércoles 7 de enero de 2026 se confirmó que Radamel Falcao regresó a Millonarios para el ‘Último Baile’ de su carrera. El delantero colombiano sonó para diferentes equipos a finales de 2025 y comienzos de 2026. Sin embargo, no todo es felicidad para el ‘Tigre’ y el club en esta vuelta.

Falcao ya fue anunciado como nuevo fichaje de Millonarios, pero al mismo tiempo los hinchas se dieron cuenta de una muy mala noticia. Resulta que el delantero colombiano fue sancionado por 4 partidos a mitad de 2025 y ahora deberá pagar esa sanción.

El delantero colombiano dejó unas explosivas declaraciones en el 2025 acusando a todos por los polémicos resultados que tuvo Millonarios e incluso advirtió de un robo. Esto le hizo llevarse una sanción histórica que la cumplirá en los primeros partidos.

“Siempre en contra nuestra. Y que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a Mosquera y otro a Giordana. Todo el torneo, ante la duda era contra Millonarios. Así no vuelva a jugar, me importa un carajo“, comentó en ese momento y por eso fue castigado 4 fechas.

Ahora Falcao tiene que perderse esos 4 partidos, pero no hay preocupación y se espera que toda el primer semestre pueda acompañar a su equipo. Esta sería la última temporada profesional para Radamel Falcao, que en el próximo mes de febrero cumplirá 40 años.

Los números de Falcao en su anterior etapa con Millonarios

En 1 año vistiendo los colores de Millonarios, Radamel Falcao jugó un total de 29 partidos entre todas las competencias. El goleador registró 11 goles y no dio asistencias. Ahora regresa para mejorar esta marca y tratar de despedirse de estos colores con un campeonato.

El contrato de Falcao con Millonarios

Radamel Falcao solo firmó con Millonarios un contrato hasta mitad de la temporada 2026. Si este se renueva hasta finales de año, dependerá de la postura del club y obviamente del rendimiento que el veterano pueda mostrar en este semestre.

En síntesis: