Ismael Rescalvo fue despedido de Barcelona SC en un movimiento que sigue trayendo ‘Cola’ y problemas a la interna del club. Ahora revelan que el club amarillo ya tenía atado un fichaje, que finalmente decidió no llegar a Ecuador por el despido del DT.

De acuerdo a la información de Arturo Magallanes, Barcelona SC ya estaba en negociaciones con Daniel Giraldo para que sea su nuevo volante en la temporada 2026. No obstante, tras el despido de Rescalvo el jugador optó por ir a Colombia y jugar con Deportivo Cali.

En la última temporada, el volante colombiano estuvo jugando en Brasil y a priori se veía como el reemplazo ideal para la salida de Leonai Souza y Jhonny Quiñónez. La salida de Rescalvo trastocó varios planes de la llegada de nuevos jugadores.

Asimismo, con Rescalvo afuera también florece para otros futbolistas la posibilidad de quedarse en esta temporada. Durante su paso en 2025, el DT español ignoró a varios jugadores a los que no les dio minutos y no estuvieron en cancha.

Daniel Giraldo casi llega a Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

Para muchos en el fútbol ecuatoriano es muy raro lo que sucede en Barcelona SC. Ya que la temporada 2025 terminó hace varias semanas y en este 2026, los amarillos aún no anuncian ningún fichaje. Cuando antes eran de los primeros en presentar a nuevos futbolistas.

Los números de Giraldo en la temporada anterior

Defiendo los colores de Juventude en Brasil, Daniel Giraldo apenas jugó 25 partidos entre todas las competencias. No marcó goles ni dio asistencias. Estuvo en cancha 1.490 minutos. El futbolista se empezó a perder casi todos los partidos desde el mes de septiembre.

¿Quién es el nuevo DT de Barcelona SC?

Aún no hay confirmación de cuál sería el nuevo DT de Barcelona SC para la temporada 2026. El que está más cerca de llegar es César Farías, sin embargo, el DT aún duda por una oferta de la Selección de Venezuela. El otro gran candidato es Fabián Bustos.

