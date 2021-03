Alexander Succar envió mensaje a los hinchas de Universitario

Alexander Succar y todo el plantel de Universitario realiza la pretemporada con miras al inicio de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

Será el segundo año del delantero peruano en el equipo crema, y a poco del inicio de la competencia, envió un mensaje de agradecimiento a los hinchas: "En esta pretemporada, la verdad que me he estado recuperándome de la lesión y ahora de a poco me estoy metiendo con el equipo. Estar aquí es un sentimiento muy grande, espero devolverle a la gente todo lo que me dan".

Aunque llegó el 2020, el atacante contó que antes pudo sumarse al plantel: "Para llegar a la 'U' tuve un acercamiento en el 2019, cuando estuve en Chile. Llegué a mitad de año, pero había tenido un inconveniente por mi pase que había estado en Suiza, luego en Cristal y después en Chile. Entonces, tuve que esperar medio año más para firmar".

"Siento que puedo dar mucho más, que el año pasado nos quedamos a un paso de la gloria y este año queremos volver a intentarlo. Mi sueño de niño y de ahora es jugar en la selección. También tener un lugar para compartir con la familia. Mi objetivo es destacar, volver a mi nivel y a largo plazo salir campeón", finalizó.

Alexander compite por un puesto en el once titular junto a Alex Valera y Enzo Gutiérrez. Debido a que el equipo disputará el torneo local y la Libertadores en simultáneo, tendrá oportunidad de alternar.

