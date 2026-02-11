Fabián Bustos llegó a Millonarios y aunque ya está arrancando con los partidos, aún pide refuerzos para el 2026. Andy Polo fue pedido por el DT argentino y Universitario de Perú ya le puso precio.

Según el periodista Gustavo Peralta, Millonarios tendrá que pagar 2 millones de dólares para el regreso del extremo peruano. En principio, el campeón peruano no quiere desprenderse de su titular.

Ahora deberá definir la directiva de Millonarios si es que desembolsarán esa fortuna por Polo. Hasta hace poco el grande de Colombia estaba dispuesto a poner cifras mayores por James Rodríguez.

Es el segundo nombre de un ex dirigido de Fabián Bustos que aparece en la órbita de Millonarios, ya el mes pasado el volante Leonai Souza, de Barcelona SC también estuvo en planes.

Andy Polo ya estuvo en Millonarios de Colombia hace 12 años, en el 2014 jugó 17 partidos y anotó dos goles, cedido desde el Inter de Milán. Luego siguió su carrera en México y Estados Unidos.

Los refuerzos confirmados de Millonarios para el 2026

Radamel Falcao García, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Rodrigo Contreras son los nombres confirmados para Millonarios para el 2026.

Andy Polo – Selección Perú. Foto: Getty

