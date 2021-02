Antony Mamani: "Fui sembrado con ampay para que me saquen de Alianza Lima"

Luego de ser arquero en el Torneo de Reservas, Antony Mamani llegó al primer equipo de Alianza Lima. Era el suplente de Salomón Libman y George Forsyth, pero su aparición en un ampay hizo que su carrera quede relegada y se hablé más de él en programas de espectáculos.

Salió de Alianza Lima y pasó por diversos equipos. Casi una década después, el arquero contó su verdad en entrevista a El Bocón: "A las finales no me dieron otra oportunidad en el fútbol para sobresalir. Ahora la gente sabe cómo trabajo y cómo soy".

"Le dieron mucha importancia. Era chibolo y para qué darle importancia a alguien que no tenía nada que ver ahí. No declaré porque mi abogado me dijo que no declare. A las finales a mí me sembraron, fue una mentira. Todo fue un show", agregó el arquero.

Antony hoy tiene 30 años y luego de trabajar en muchas cosas lejanas al fútbol, busca equipo. Su sueño es volver a Primera División para recuperar el tiempo perdido.

Tras su salida de Alianza Lima, Antony militó en Sport Ancash y diversos equipos de la Copa Perú, donde reconoció que le ofrecieron dinero para que se 'eche', pero no aceptó porque es leal al club donde militó.

