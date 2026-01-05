Allen Obando no seguirá en la MLS en el Inter Miami para 2026. El delantero ecuatoriano fue comprado por Grupo Atlético de Madrid, pero ahora mismo su carrera es una total incertidumbre. El que fuera el delantero del futuro de Ecuador para muchos, sigue sin rendir como se esperaba a estas alturas.

Ahora, de acuerdo a la información de Mercado Fútbol, Allen Obando entró en planes del CSKA Sofía de Bulgaria. En este club, ya han pasado otros jugadores ecuatorianos como Jordy Caicedo y Michael Estrada. Este sería el primer equipo en Europa para el ecuatoriano.

Por otro lado, también está la posibilidad de que el delantero ecuatoriano se quede en México jugando para Atlético San Luis, un equipo del grupo que lo compró a Barcelona SC. A sus 19 años, el goleador sigue sin encontrar la regularidad que se esperaba.

Las lesiones tampoco han dejado en paz al delantero ecuatoriano, en Estados Unidos las molestias le impidieron aunque sea ser alternativa desde el banco de suplentes para el Inter Miami. Hace un año en Barcelona SC, también pasó varios partidos fuera por lesión.

Allen Obando no pudo brillar en el Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Un regreso a Ecuador tampoco estaría descartado, ya que en este momento se estaría priorizando que el delantero tenga minutos. El futbolista ecuatoriano es canterano de Barcelona SC, pero con el actual nivel económico de la plantilla, no se ve posible su regreso.

Los números de Allen Obando en el Inter Miami

Con el Inter Miami en toda la temporada, Allen Obando apenas pudo jugar un total de 7 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano solo ha marcado 1 gol y apenas sumó en cancha 181 minutos. El goleador ecuatoriano pasó más tiempo afuera que adentro de la cancha.

