Barcelona SC terminó la temporada 2025 en medio de un gigante drama con la salida de varios jugadores y sin la posibilidad de meterse de manera directa a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Ahora el ‘Ídolo’ nuevamente le da una mala noticia a su hinchada.

Para esta semana están planificados los chequeos médicos en Barcelona SC y el comienzo de la pretemporada. No obstante, ahora trasciende que esto no es fijo. ¿El motivo? Resulta que los jugadores quieren que les paguen todo lo que les deben o no se presentarían.

El dilema administrativo y económico continúa en Barcelona SC. Ya que, 2025 se acabó con la denuncia del plantel de que no les habían pagado y por eso no iban a entrenar con normalidad. Para este comienzo de 2026 nada parece que ha cambiado.

Desde la directiva de Barcelona SC ya estarían haciendo las gestiones necesarias para pagarle a sus jugadores. Son varios los futbolistas que aún teniendo contrato buscarían su salida. Jugadores como Gastón Campi incluso han intimado para irse libre del club.

Los jugadores de Barcelona SC podrían no presentarse a la pretemporada. (Foto: Imago)

El no comenzar la pretemporada como se tenía planeado en Barcelona SC originará un problema para todo el 2026. Estos son los meses más importantes para cualquier plantel que quiera competir. Otros clubes grandes como IDV o Liga de Quito, rivales de BSC, están lejos de estos problemas.

Publicidad

Publicidad

Los jugadores que podrían salir de Barcelona SC para 2026

ver también Jordy Caicedo ya tiene un acuerdo para ser nuevo jugador de este equipo en Argentina

De acuerdo a la revelación de Eduardo Erazo, estos jugadores buscarían salir de Barcelona SC o la directiva buscaría su venta: Ignacio de Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Cristhian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola y Octavio Rivero.

Encuesta¿Cómo será el 2026 para Barcelona SC? ¿Cómo será el 2026 para Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

El inicio de la pretemporada de Barcelona SC está en riesgo debido a que los jugadores exigen el pago de sus sueldos atrasados para presentarse.

está en riesgo debido a que los jugadores exigen el pago de sus para presentarse. La crisis económica del club ha provocado que futbolistas como Gastón Campi gestionen su salida como jugadores libres tras intimar a la institución.

gestionen su salida como jugadores libres tras intimar a la institución. Pese a que los chequeos médicos están programados para esta semana, la directiva aún busca los recursos para evitar que el plantel se declare en paro de actividades.

Publicidad