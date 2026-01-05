Octavio Rivero quiere dejar Barcelona SC y ahora, en su segundo intento tras lo sucedido en 2025, parece que finalmente lo conseguirá. El delantero uruguayo está presionando por una venta y ahora revelan que todo estaría encaminado para salir al extranjero.

Diferentes medios en Ecuador y en Chile, reportan que el delantero tiene “negociaciones muy avanzadas” para llegar a la U de Chile en este 2026. Solo faltarían detalles para que el uruguayo regrese a Chile, tras su paso por equipos como Colo Colo o La Calera.

Entre los detalles para la llegada de Octavio Rivero a Chile estaría el sueldo que el delantero quiere ganar. La ‘Iguana’ pediría un salario no menor a 50 mil dólares mensuales, siendo uno de los mejores pagados del equipo al que llegue para este nuevo curso.

La salida de Rivero se daría porque el delantero ya no está a gusto con el club, asimismo se reporta que no quiere demandar por el gran dinero que le deben y buscaría un acuerdo que le permita salir y llegar prácticamente como “Agente Libre” a la U de Chile.

Se aproximan horas claves para decidir el futuro de Octavio Rivero, ya que Barcelona SC tiene planificado para el 7 de enero comenzar los chequeos médicos. Por lo cual, todos los jugadores que tienen contrato deben reportar en el ‘Ídolo’.

Ya en 2025, Rivero presionó para salir a Chile o a otros clubes del continente. En ese momento, no se pudo dar, y se terminó firmando una renovación de contrato con el equipo amarillo. Sin embargo, 12 meses después se reactiva la “novela” y el delantero se quiere ir.

Los números de Octavio Rivero en esta temporada

En la última temporada con Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 38 partidos entre todas las competencias. El futbolista terminó marcando 14 goles y estuvo en cancha poco más de 2.800 minutos. También se perdió algunos encuentros por lesión y expulsión.

¿Cuántos millones perdería Barcelona SC por Octavio Rivero?

Barcelona SC llegó a pedir más de 2 millones de dólares en 2025 para la salida de Rivero. Sin embargo, en este 2026 el contexto es diferente, y el delantero podría salir sin necesidad de un pago grande por la gran deuda que tiene el club con él y el acuerdo que harían.

