"Me sorprendió mucho no estar cerca de la Selección": duro dardo a Queiroz

El proceso de Carlos Queiroz con la Selección Colombia ya terminó, y de la peor manera. Las duras derrotas contra Uruguay y Ecuador en la última doble fecha de eliminatoria dejó muy mal parado al entrenador y terminó pagando los platos rotos del desastre.

Sin embargo, esa no fue la única crítica que se le hizo al portugués durante el paso por el equipo nacional y el tema de las inconsistencias en las convocatorias y no seguiro los procesos de las selecciones juveniles que venían siendo buenos prospectos y no fueron tenidos en cuenta.

Uno de ellos fue Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien viene de hacer dos muy buenas temporadas en España (en equipo menores como Huesca y Mallorca, pero siendo muy destacado) y hoy también le está yendo bien en el Getafe, de hecho hizo un golazo en la última jornada del torneo de primera división.

'El Cucho' Hernández: "Ilusionado siempre he estado, quiero hacer buen trabajo para estar cerca a la Selección. Lógicamente en el proceso del profe #Queiroz no me sentí parte del proceso." pic.twitter.com/bKd0bJPfUp — ESPN Nexo (@NexoESPNco) December 22, 2020

En entrevista con el programa Nexo, de Espn, 'El Cucho' fue directo a la hora de hablar de Queiroz y dijo: "En el proceso del profe Queiroz no me sentí parte del proceso porque nunca recibí ninguna llamada de ningún directivo o gente del cuerpo técnico. Yo sigo haciendo mi trabajo, espero estar pronto (...) Faltan tres meses para la convocatoria. Me puse un objetivo claro y si lo logro estaré muy cerca de la Selección".

El 'Cucho' Hernández habla de #Queiroz, "Yo no creería que no vas a conocer a un jugador que viene haciendo un buen trabajo por tres temporadas seguidas en España" pic.twitter.com/kNY6ZHY1cC — ESPN Nexo (@NexoESPNco) December 22, 2020

Y luego, agregó: "Me sorprendió un poco que no haya estado un poco más cerca de la Selección después de eso. No es fácil llegar en el debut y marcar dos goles contra Costa Rica. No sé qué pasó, tampoco me mató la cabeza en eso y seguiré trabajando. Estoy seguro que tarde o temprano estaré".

