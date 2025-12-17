Este miércoles 17 de marzo el Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, y el París Saint-Germain, ganador de la pasada edición de la UEFA Champions League, se enfrentarán en el Estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Doha, Qatar, por la segunda reedición de la Copa Intercontinental (se volvió a jugar el año pasado, luego de su último ejemplar en 2004 cuando fue reemplazada por el Mundial de Clubes anual).

Pero el Mengao no llegó a esta instancia para medirse al conjunto francés, solo por haberse adjudicado el certamen más importante a nivel clubes de Sudamérica, sino también por haber superado al Cruz Azul de México (campeón de la Concacaf Champions Cup) en el Desafío de las Américas y al Pyramids de Egipto (campeón de la CAF Champions League) en la Copa Challenger.

Es decir, el vencedor de la Copa Libertadores debe superar dos instancias más que el campeón de la Champions League para acceder a la Copa Intercontinental, algo que no sucedía en las versiones que se llevaron a cabo entre 1960 y 2004. Por eso, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, no anduvo con vueltas para señalar su descontento con esta decisión de la FIFA.

“El camino para que Flamengo, campeón de la Libertadores, llegue a la final, es mucho más largo. Diría incluso que es injusto. Nunca estuvimos de acuerdo con los cambios en la Copa Intercontinental”, expresó ante diferentes medios el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la previa del cruce entre el equipo de Filipe Luís y el de Luis Enrique.

Su opinión no deja de llamar la atención, puesto que rara vez se manifestó tan abiertamente opositor a algunas de las determinaciones de la FIFA bajo la gestión de Gianni Infantino. Incluso, por otras vías, Domínguez mantiene conversaciones activas con la entidad para llegar a un acuerdo para que Argentina, Uruguay y Paraguay aumenten su protagonismo como anfitriones en la Copa Mundial 2030.

La idea de Conmebol para el Mundial 2030: aumentar la cantidad de participantes de 48 a 64

Conmebol ya propuso ante la FIFA el proyecto de ampliación de 48 a 64 participantes para la Copa del Mundo 2030. La moción incluye principalmente el ofrecimiento de que Argentina, Uruguay y Paraguay alberguen todos los partidos correspondientes a su grupo. Es decir, sus propios partidos y los enfrentamientos entre los otros miembros de su zona.

De esa forma, Sudamérica se aseguraría un total de 18 partidos (6 de cada zona). El resto de la competencia se la repartirán España (donde se disputaría la Final), Portugal y Marruecos.