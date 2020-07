De Rossi sobre el partido ante Gimnasia: "No lo vi, me quedé dormido"

Hace 4 meses, Boca venció a Gimnasia en La Bombonera con un golazo de Carlos Tevez. River no pudo triunfar ante Atlético Tucumán. El Xeneize se consagró campeón del torneo local. Daniele De Rossi ya no estaba en el club, pero formó parte de ese equipo que conquistó el título.

En diálogo con La Nación, el exfutbolista de La Roma contó cómo vivió esa noche desde Italia: "Se podía ver, mi padre había comprado un, cómo se dice, un carnet, un abono, para verme cuando yo estaba en Boca..., es decir que lo podría haber visto, pero me dormí. Era muy tarde, casi las 3, las 4 de la madrugada en Italia..., y la verdad, estaba seguro de que River iba a ganar fácil en Tucumán. A la mañana siguiente, me desperté, revisé las noticias, controlé los resultados... Y Boca era campeón".

Igual, al otro día, sí se comunicó con sus compañeros: "Yo hablo muy seguido con ellos, con muchos de mis compañeros... Les mandé videos, notas de audio, los cargué, les reclamé que quería premios, plata, esas cargadas. Les dije que todo era por mis méritos, que ellos no habían hecho nada para ganar el título..., jaja".

�� "Si en Italia contás que en la Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes!"



"Pero por esos días no tenía ánimos de fiesta, aquí en Italia los fallecidos eran por centenares a diario. Su memoria requería prudencia. De verdad, sigo hablando con ellos muy muy seguido. Los quiero mucho porque me recibieron de manera increíble todos. Como en cada vestuario, están los cinco o seis jugadores que uno elige, que se quedan en tu corazón. A los otros los quiero; pero por estos cinco o seis, lo que me pidan, iré cruzando el Atlántico para ayudarlos", aclaró.

El Tano llegó a Boca cumpliendo el sueño de su vida de jugar en La Bombonera. La experiencia no fue exitosa como él pensaba, pero sí lo marcó para siempre.

