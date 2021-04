Arcucci le habló a los hinchas de Boca sobre Riquelme: "Pasaba lo mismo con Maradona"

Por un momento, hubo revolución. La cuenta de Boca Predio anunció que por la tarde del domingo Juan Román Riquelme hablaría después de largos meses sin aparecer en público y todos pensamos que finalmente el histórico ídolo del club de La Ribera se sentaría en conferencia de prensa para hablar de todos los temas que rodean hoy a la institución.

Pero fuimos engañados: se trató de un simple video del vicepresidente segundo y líder del Consejo de Fútbol hablando justamente sobre el predio del Xeneize y luego mandándole un breve mensaje a los fanáticos, pidiéndoles paciencia para que puedan seguir trabajando en hacer lo mejor para que le vaya bien al equipo.

A la gente no le molestó la falsa expectativa, incluso fue festejada, y en ESPN F90 debatieron sobre este tema, dejando Daniel Arcucci una interesante mirada al respecto: "Cuando yo leía todo, cuando leía la expectativa, todos pasamos como Yepes, los socios de Boca y los hinchas, no solo los periodistas. Yo sé que no les importó. Pero cuando pasa con este tipo de personajes, y pasaba con Diego, lo digo por el tema del endiosamiento", comenzó diciendo.

Luego, siguió: "Ustedes saben lo que yo siento por Maradona, pero no lo endiosaba, siento que era un error eso, pensar que Diego podía hacer todo por ser Maradona, era un gravísimo error. Con Riquelme pasa lo mismo. Es muy fácil para el hincha, y no te digo solo de las redes, amigos muy hinchas de Boca, hoy es San Román, el Che Román, vino a hacer la revolución, a voltear a Macri, Angelici, todos".

Y cerró: "Está bien, para mí era importante, era bueno para Boca que Riquelme hablara. Si me guío por las redes, el hincha está completamente feliz de que los periodistas hayamos pasado de largo. Pero para mí Boca tiene que solucionar algunas cosas".

