Estas son las calificaciones de los jugadores de Colombia en el juego vs Ecuador

Derrota triste de la Selección Colombia en Quito. En una presentación más que vergonzosa y grosera, Ecuador aplastó seis goles a uno a Colombia. Más allá de la superioridad o imposición ecuatoriana, la falta de carácter y personalidad por parte de los jugadores de Colombia fue la constante.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro lograron aprovechas las ventajas que le otorgaron los jugadores colombianos en su paupérrima presentación. En un acontecimiento histórico en la página gris del seleccionado cafetero, Ecuador escribió sus líneas como quiso.

Estas son las calificaciones de los jugadores de la Selección Colombia:

Camilo Vargas: Más allá de que en los seis goles, solo estuvo comprometido en uno, pudo haber respondido de mejor manera, más sin embargo cuando lo exigieron, supo responder (4).

Luis Manuel Orejuela: A pesar de que los primeros cinco minutos de juego se mostró con personalidad y bien posicionado en el campo de juego, tras el primer gol ecuatoriano desapareció (2).

Davison Sánchez: El zaguero central mostró un nivel muy alejado al que tiene acostumbrado a los seguidores de los Spurs. Complicado a la hora de salir, inseguro en el uno a uno y lento a la hora llegar a la marca (2).

Jeison Murillo: Lento, impreciso con y sin la pelota, inseguro y que además no logro ganar ni una de las tantas pelotas cruzadas en la que lo exigieron, además su constante fue estar alejado de su marcar y desentenderse de la misma (1).

Johan Mojica: De los 40 minutos que logró disputar solo tuvo un cierre que completó exitosamente, luego, fue una serie de impresiones, malas perfilaciones en defensa y sin personalidad (2).

Fran Fabra: Una vez entro al campo de juego, pudo aportarle el juego por las bandas y las conexiones con las otras líneas de juego, que no tuvo la selección Colombia. Más sin embargo para el segundo tiempo se dejó contagiar de la falta de carácter de resto del equipo (3).

Jefferson Lerma: Nuevamente, como contra Uruguay, perdido, asustado e impreciso. Pases a los rivales y faltas innecesarios fueron su trabajo en el campo de juego (1)

Matheus Uribe: Vuelve y juega. Sin carácter y escondido, con y sin la pelota. (1)

Wilmar Barrios: Ingreso desubicado, impreciso y desconcentrado. Logró cortar el juego de Ecuador un par de veces pero se vio muy erróneo a la hora de entregar la pelota (2).

Juan Guillermo Cuadrado: El volante dejó su papel de protagonista en Italia. Se puso la amarilla de la selección Colombia y se le olvidó encarar, ser picante en ataque y acertado en la marca (2).

James Rodríguez: Se repitió su ausencia, al igual que contra Uruguay, no apareció el capitán; no apareció el "10", más allá de jugadas aisladas y el penal, no aportó mucho (2).

Edwin Cardona: No apareció, no fue socio, no generó, no creó y poco corrió (2)

Luis Díaz: Era una de las claves que debía utilizar Carlos Queiroz para generar peligro, más sin embargo, una vez Colombia iba por debajo en el marcador, se sacrificaba y daba una mano en defensa, que mucho o poco, ayudaba (4).

Duvan Zapata: Sacrificado y con ganas de levantar cabeza. Corría y presionaban cuando sus compañeros no lo hacían e incluso retrocedía hasta el área propia a intentar recuperar la pelota (4).

Luis Suarez: Su aporte fue casi en vano, más allá de alguna jugada que no generó peligro (3).

Luis Fernando Muriel: Otro ingreso más erróneo y desacertado. Su potencia no le dio a Colombia la generación de ataques por la bandas que llegó a necesitar (2).

Una derrota vergonzosa, triste e irrespetuosa a la historia de la Selección Colombia, a la historia de Colombia.

