Tras su muy mala temporada en el Racing de Estrasburgo, Chelsea estaría muy cerca de prestar a Kendry Páez a otro equipo. La intención es que el jugador ecuatoriano salga a préstamo para que pueda sumar minutos y así el club de Londres lo vea.

Diferentes informaciones de Inglaterra apuntan a que Chelsea estaría analizando la posibilidad de prestarlo a un equipo del Championship (segunda división de Inglaterra). La intención de este movimiento es que Páez esté más cerca del club dueño de su pase.

Kendry Páez tiene un largo contrato con Chelsea, hasta finales de 2033. Sin embargo, el jugador ecuatoriano ahora se ve obligado a despuntar con la camiseta que le toque en este semestre, incluso para llegar al Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador.

Por otro lado, Páez también ve complicado un posible regreso a Chelsea en el corto plazo, ya que en este lugar está el entrenador que lo expuso y criticó tanto en Francia. Liam Rosenior fue asignado como nuevo DT de Chelsea hasta la temporada 2032.

Kendry Páez dejaría Francia para ir a la segunda de Inglaterra. (Foto: Imago)

En el Championship de Inglaterra hay diferentes equipos que pueden abrirle la puerta a Páez. El Chelsea solo tiene un jugador cedido en esta división y se trata de Caleb Wiley que actualmente está jugando en Watford. En las próximas horas se pueden dar novedades.

Los números de Kendry Páez en esta temporada

En su primer semestre en Europa con Estrasburgo, Kendry Páez apenas jugó 20 partidos, en los que sumó 717 minutos. El ecuatoriano apenas pudo marcar 1 gol, no fue titular en muchos partidos, y en ese poco tiempo ya generó varias polémicas por su “estilo de vida”.

En síntesis:

