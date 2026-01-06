Radamel Falcao sigue buscando un nuevo equipo para seguir su carrera y quizás jugar su último año como profesional. El ‘Tigre’ ha sonado para diferentes equipos, pero ahora resulta que está muy cerca de regresar y fichar por uno de los grandes del campeonato colombiano.

Este “bombazo” empezó por un posteo de Millonarios en redes sociales. La publicación de ‘Los Embajadores’ dice “The Last Dance”. Eso inmediatamente hizo que los hinchas empiecen a especular que se trate de un posible regreso de Radamel Falcao.

Los aficionados también sustentan este “sueño” en que el delantero colombiano empezó a seguir en redes sociales al club y el club también hizo lo propio con él. Cuando Falcao se fue del club a mitad de temporada en 2025, no se fue bien, e incluso con varias molestias.

Ahora todo parece que ha quedado en el pasado y cada vez es más fuerte la posibilidad de que el delantero regrese a su equipo en la Liga. Los aficionados siguen muy emocionados y quieren que el ‘Tigre’ se retire con esta camiseta antes que con la de otro equipo.

El posteo de millonarios que ilusionó a los hinchas. (Foto: Captura de pantalla)

Falcao viene sonando para diferentes equipos en este mercado de fichajes. El delantero fue relacionado con equipos como Cerro Porteño, Gimnasia de la Plata, Olimpia y hasta Emelec de Ecuador. En este 2026, el ‘Tigre’ cumplirá ya 40 años de edad.

Los números de Falcao en su paso por Millonarios

En 1 año vistiendo los colores de Millonarios, Radamel Falcao jugó un total de 29 partidos entre todas las competencias. El goleador registró 11 goles y no dio asistencias. No pudo ser campeón con su equipo y esa sería una cuota pendiente para el ex capitán de la Selección Colombia.

