Emelec sigue sin anunciar cuando comenzará la pretemporada del club en 2026, no ha saneado las sanciones FIFA, y varios jugadores se marcharán “libres” para esta temporada. En medio de toda esa crisis, llegó Alexander González y lanzó una serie de durísimos mensajes contra el ‘Bombillo’.

En sus redes sociales, Alexander González comenzó a criticar a Emelec en sus cuentas oficiales. El lateral venezolano que decidió marcharse por el mal momento que vive su equipo, arremetió en redes sociales y llamó la atención a los hinchas:

“Vamos emelecistas, reaccionen también. Promesas sin cumplir, equipos ya a víspera de hacer pretemporada. Y este directorio nos debe aún 5 meses más primas. Nunca encontraron los recursos del año pasado y aún no hacen nada. Es tu historia, es tu club.”, escribió el jugador.

Los pedidos de González no terminaron ahí, ya que el jugador también arremetió con otras palabras: “No entiendo como le ofrecen jugadores al mundo Emelecista, promesas y rumores. Con demandas encima y con una plantilla anterior que se fue de Navidad con 5 meses de impagos.”, criticó González.

El cuestionamiento de González a Emelec por este mal momento. (Captura de pantalla)

Por otro lado, el venezolano terminó sus respuestas virales pidiendo a la hinchada que haga algo por lo que pasa en el ‘Bombillo’: “Para ustedes, que aun siguen allí. Hagan algo con principio y coherencia por los niños menores a 12 años, que van al estadio y salen llorando por no comprender lo mal gestionado que está la institución. Todo lo económico que llega al club desaparece y no para pagar.”, terminó González.

La fortuna que Emelec le debe a sus jugadores

Emelec le debe a sus jugadores los salarios de los últimos 5 meses, y en algunos casos incluso está debiendo el sueldo de hasta 7 u 8 meses a sus futbolistas. Haciendo inviable la proyección del club para 2026, donde todavía ni hay fecha para comenzar la pretemporada.

Los números de Alexander González en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Alexander González jugó un total de 60 partidos desde la temporada 2024. Marcó 2 goles y dio 6 asistencias. El venezolano, convocado a su selección habitualmente, llegó a estar en cancha 4.069 minutos defendiendo la camiseta azul.

