Barcelona SC tuvo un cierre de 2025 para el olvido y ahora resulta que el equipo amarillo se encuentra con una nueva demanda para 2026. El ‘Ídolo’ tiene varios problemas económicos que le impiden fichar, y ahora un futbolista que casi no jugó demanda para que le paguen.

Barcelona SC terminó el curso 2025 debiendo el sueldo a varios jugadores, de varios meses. Uno de ellos es el ‘Loco’ Cortez que ahora finalmente decidió demandar al club para reclamar el pago de sus sueldos incumplidos en el último periodo.

El ‘Loco’ no es más jugador de Barcelona SC para 2026 y suena para diferentes equipos, sin embargo, el jugador quiere irse cobrando hasta el último centavo de la deuda que el club tiene con él. Si no le pagan, el ‘Ídolo’ podría tener problemas con la FIFA.

Gabriel Cortez tuvo un 2025 en el que casi no jugó para Barcelona SC. El volante tuvo un puñado de minutos con Segundo Castillo como DT, mientras que con Ismael Rescalvo su participación sí fue nula y apenas pudo disputar uno que otro minuto en diferente partido.

El ‘Loco’ casi no jugó en Barcelona SC en 2026. (Foto: API)

El ‘Loco’ se quedaría en la LigaPro para la temporada 2026. Son varios los equipos que lo buscan, uno de los últimos que se subió a la posibilidad de ficharlo es Deportivo Cuenca. El jugador seguramente arreglará con cualquier equipo en las siguientes semanas.

Los números de Gabriel Cortez en esta temporada

En la última temporada, el ‘Loco’ Cortez apenas pudo sumar en cancha con Barcelona SC un total de 979′ minutos. El futbolista estuvo en cancha 26 partidos, en los que pudo sumar 6 goles y dio 2 asistencias. El volante ecuatoriano cumplirá 31 años apenas.

