“Amor eterno”: Damián Díaz regresó a Ecuador y esto fue lo primero que dijo ¿Se acordó de Barcelona SC?

Damián Díaz finalmente regresó a Ecuador para jugar con la camiseta de Guayaquil City. El ‘Kitu’ fue recibido por una gran multitud en el estadio ‘Chucho’ Benítez. No obstante, el futbolista también dejó un contundente mensaje en su llegada.

Mientras Barcelona SC atraviesa una crisis sin precedentes, Damián Díaz sorprendió a todos con sus palabras y recordó un poco de todo lo que le ha pasado en Ecuador en estos años. El futbolista defendió los colores del ‘Ídolo’ en más de 10 temporadas.

“Para mí es muy importante volver a Guayaquil, volver a Ecuador. Ecuador es el país que amo, que elegí para vivir, que tengo dos hijos que son de acá y bueno el amor siempre va a ser eterno, no solo con lo que me pasó a lo largo de mi carrera, sino con ustedes también (hinchas)”, comentó el jugador en su presentación.

El histórico 10 se encamina a la que sería su última temporada como futbolista profesional. Se fue mal de Barcelona SC en 2024, tras una disputa interna con la directiva, muy parecida a las que tiene ahora el directorio, y también por desentendimientos con Ariel Holan.

Guayaquil City volvió a primera división tras dos años jugando en la Serie B y el equipo de la ciudad no quiere en este 2026 volver a pelear por puestos de descenso. Por eso, ahora apuestan por la experiencia y nivel que les puede dar Damián Díaz.

El contrato de Damián Díaz con Guayaquil City

Damián Díaz cumplirá 40 años en el próximo mes de mayo, y estuvo los últimos 6 meses sin equipo. De ahí que, el jugador firmó con Guayaquil City un contrato hasta finales de esta temporada. Su renovación y continuidad dependerá exclusivamente de lo que haga en cancha.

El momento viral en la presentación del ‘Kitu’

Durante su presentación, Damián Díaz también protagonizó un blooper viral. El volante argentino/ecuatoriano le terminó pegando a un camarógrafo cuando quería darle una pelota a la hinchada.

