"Fue uno de los días más tristes de mi vida", dijo el último en irse de Boca

La llegada a Boca de una nueva comisión directiva, en la que Juan Román Riquelme lleva la voz cantante en todo lo referido al fútbol, ha significado el fin de un ciclo para una gran cantidad de entrenadores en todas sus categorías.

Porque lejos estuvo Gustavo Alfaro el único de los técnicos Xeneizes en decir adiós de cara a 2020, sino que se produjo una verdadera limpieza también en divisiones inferiores.

Uno de los afectados por esta ola de recisiones que tuvo lugar en Boca fue Sergio Saturno, exjugador del club que venía desempeñándose en el fútbol formativo desde hace 14 años, quien recibió ayer la confirmación oficial de su desvinculación y no ocultó su decepción.

Ayer fue uno de los días más tristes de mi vida , me oficializa ron que no estaría más en boca jrs . Gracias a todos los que me apoyaron en estos 14 años de trabajo , les agradezco mucho . Gracias boca jrs por todo lo vivido. — sergio saturno (@ssaturno7) December 28, 2019

"Ayer fue uno de los días más tristes de mi vida, me oficializaron que no estaría más en Boca. Gracias a todos los que me apoyaron en estos 14 años de trabajo. Les agradezco mucho. Gracias Boca por todo lo vivido", escribió en su cuenta de twitter.

Cabe aclarar que días atrás, por la misma vía, Saturno ya había tenido un cruce con la nueva comisión directiva sabiéndose despedido. Fue en respuesta a una frase de Jorge Amor Ameal, flamante presidente, que no le quiso dejar pasar.

"No vinimos a echar gente. Al personal de Boca lo conozco de la vida. Hay gente que entró por la política y debe irse por la política. Nosotros necesitamos administrar el club con nuestra gente", había dicho Ameal.

A lo que Saturno replicó: "Yo no entré por política a ningún lado. Quería aclararlo porque sino parece que uno acepta cualquier cosa. Un día de 2006 me presenté en el club, tuve reuniones con los coordinadores José Mallo y Horacio Bongiovani y después de varias entrevistas me llamaron para que tome la Cuarta División. De ahí en más, 14 años ininterrumpidos trabajando para el club".

