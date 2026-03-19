Simeone festeja una mala noticia de Real Madrid a tres días de visitarle el Bernabéu

Quedan apenas unos días antes de que Real Madrid y Atlético de Madrid se midan en el último derbi de la temporada. Ambos equipos de la capital española se encuentran ya clasificados a los cuartos de final de la Champions League, mientras Diego Pablo Simeone festeja una baja de peso en las filas de Álvaro Arbeloa.

Y es que todo hacía indicar que la sobrecarga sufrida por Thibaut Courtois en el encuentro de vuelta frente a Manchester City estába lejos de ser solamente eso. Los primeros reportes indican de manera oficial una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Serñá baja el belga para el derbi de Madrid. Se especula con una lesión que podría sacarle de los terrenos de juego por hasta 6 semanas. Andriy Lunin será su reemplazo.

Recordemos que Atlético de Madrid y Real Madrid se verán las caras este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Un partido absolutamente trascendental para los merengues teniendo en cuenta su lucha con el Barcelona por el título. Los colchoneros arrancan un mes absolutamente infernal donde tendrán que medirse hasta 3 veces con los culés. Courtois no llega y no se le arriesgará en ningún caso.

Para Diego Pablo Simeone se trata de un alivio teniendo en cuenta lo que está en juego. Los colchoneros no pierden desde hace 6 partidos del campeonato de primera división de España frente al Real Madrid. Que Courtois no pueda decir presente igualará un poco las fuerzas en un compromiso donde también se espera que Jan Oblak no pueda participar de manera natural. El Barcelona jugará unas horas antes de dicho compromiso frente al Rayo Vallecano en su casa.

Courtois, baja contra Atlético de Madrid de Simeone: GETTY

En el primer compromiso de esta temporada entre ambos, Atlético de Madrid derrotó al Real Madrid por un global de 5 a 2. Diferente fue el escenario en una Supercopa de España donde Xabi Alonso todavía era el DT de los merengues y donde venció a los dirigidos por el Cholo en semifinales por marcador de 2-1. Será el último partido de LaLiga antes del parón de selecciones. Courtois puede que sea baja hasta incluso en la eliminatoria frente al Bayern Múnich.

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Datos claves

El portero Thibaut Courtois será baja en el derbi por una lesión en el aductor.

será baja en el derbi por una lesión en el aductor. Andriy Lunin reemplazará al belga en el partido trascendental contra el Atlético de Madrid.

reemplazará al belga en el partido trascendental contra el Atlético de Madrid. El Santiago Bernabéu acogerá este domingo el último enfrentamiento liguero entre ambos equipos madrileños.

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