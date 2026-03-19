¡Horror en Liverpool! Amputación parcial y fractura, los partes de Noa Lang y Víctor Osimhen

El partido que el Galatasaray disputó ante el Liverpool en Anfield le dejó un saldo altamente negativo. Por un lado, tras ganar en la ida en Estambul 1 a 0, cayó por un resultado de 4 a 0 en el segundo juego de la serie de los Octavos de Final y de esa manera se despidió de la UEFA Champions League 2025/2026.

Y por el otro, porque perdió a dos de sus jugadores habitualmente titulares por un periodo prolongado, a causa de diferentes lesiones graves. La más escalofriante fue la que padeció Noa Lang, quien debió salir a los 81 minutos (fue reemplazado por Mauro Icardi) por la amputación parcial del dedo pulgar de su mano derecha al chocarse con uno de los carteles de publicidad.

Mientras que Víctor Osimhen necesitó que Leroy Sané ingrese en su lugar apenas comenzado el complemento por sentir un fuerte dolor en su antebrazo derecho. Y tras los chequeos médicos se confirmó que el nigeriano presenta una fractura, con lo cual tanto uno como el otro quedaron prácticamente descartados para lo que resta de la temporada.

Al respecto, el propio Galatasaray, luego de la goleada a manos del Liverpool, en sus cuentas de redes sociales reportó: ”Nuestro jugador Victor Osimhen, que sufrió un golpe en el brazo durante la primera parte del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, no pudo jugar la segunda mitad debido al riesgo de fractura tras las revisiones realizadas en el descanso. Tras el partido, un chequeo en el hospital, bajo la supervisión de nuestro equipo médico, confirmó una fractura en el antebrazo derecho y se le colocó una escayola. La decisión sobre la intervención quirúrgica se tomará en los próximos días tras nuevas evaluaciones”.

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Además, de Noa Lang confirmó que ”sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico”.

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Galatasaray pierde a Noa Lang y a Víctor Osimhen para lo que resta de la Superliga Turca y la Copa de Turquía

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Galatasaray pierde tanto a Noa Lang como a Víctor Osimehn para lo que resta de la Superliga Turca, en la que está primero de la tabla de posiciones con 64 puntos (4 más que su escolta Fenerbahce), y de la Copa de Turquía, en la que tiene que enfrentar a Gençlerbirliği Spor Kulübü el 21 de abril por los Cuartos de Final.