Bombazo: Atlético Nacional alista varias salidas para junio

Atlético Nacional no se conforma con el liderato de la Liga BetPlay, los hinchas y directivos esperan un buen juego colectivo que no han visto en los últimos partidos. Diego Arias está en análisis como entrenador pero ahora revelan que habrá varias salidas de jugadores.

Según el periodista Javier Hernández Bonnet en Ditu, entre las salidas más sonadas están David Ospina y Edwin Cardona. El arquero y el volante son de los más experimentados pero quedarían fuera de la renovación.

Andrés Felipe Román, Marlos Moreno, Juan Manuel Zapata y, por último, Simón García completan la lista. Este último podría salir a manera de préstamo para que tenga minutos en otro equipo.

El plan de reestrucuración no son solo salidas, ya que el Verdolaga liberará presupuesto salarial para sumar nuevos fichajes. Los mismos se decidirán luego de definir el cuerpo técnico para el segundo semestre.

Atlético Nacional es por lejos la plantilla más cara del torneo colombiano, y aunque están líderes han tenido algunos partidos irregulares, como las dos goleadas ante Millonarios.

Los refuerzos de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Desde Europa! Millonarios tiene listo su primer fichaje para el segundo semestre

David Ospina – Selección Colombia. Foto: Getty

En resumen