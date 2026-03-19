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Barcelona no genera y tendría nuevo volante ofensivo ¿reemplazo de Rojas?

El mercado de fichajes de Barcelona aún no está cerrado y sumarían un nuevo volante ofensivo al plantel de César Farías.

Por Gustavo Dávila

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Barcelona tendría un nuevo volante como refuerzo Foto: IMAGO
Barcelona tendría un nuevo volante como refuerzo Foto: IMAGO

Barcelona volvió a empatar en LigaPro, esta vez contra Libertad, pero lo que más se señaló es la falta de creación de juego. Los ‘amarillos’ irían al mercado de fichajes nuevamente y sumarían un nuevo volante.

Según medios locales, Darío Pazmiño podría ser nuevo refuerzo de Barcelona, el volante de 25 años está actualmente en la primera división de Irak. El jugador está desde el año pasado en el Al Talaba SC.

Pazmiño fue uno de los puntos altos de Macará en el 2023 y de El Nacional en el 2024 siendo parte de los campeonatos de la LigaPro Serie B y de la Copa Ecuador con los ‘militares’.

En su último año de LigaPro jugó 21 partidos con 2 goles y 8 asistencias registradas, además de los títulos conseguidos por El Nacional. Otros equipos de su carrera son Deportivo Cuenca y Cuniburo.

En esa posición, César Farías tiene a Joao Rojas y a Tommy Martínez, el segundo fichado para este 2026. Ninguno ha dado las garantías y la directiva buscaría otra variante.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Darío Pazmiño – El Nacional.

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En resumen

  • Darío Pazmiño, volante del Al Talaba SC de Irak, suena como refuerzo de Barcelona SC.
  • El futbolista Darío Pazmiño registró 2 goles y 8 asistencias durante su último año en LigaPro.
  • Barcelona SC empató contra Libertad y suma trece refuerzos confirmados para la temporada 2026.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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