¡Terribles imágenes! Así quedó el dedo de Noa Lang, tras su lesión en Champions League

En el partido de Champions League entre Liverpool y Galatasaray se dio una terrible lesión en el dedo del jugador Noa Lang. Sobre los minutos finales, el extremo se chochó con la valla publicitaria y su dedo quedó apretado. Ahora se revelaron las imágenes y pueden herir susceptibilidades.

Así quedó el dedo de Noa Lang tras su lesión en la Champions League

Noa Lang no pudo continuar el partido y se tuvo que marchar en camilla de la cancha y con oxígeno por el terrible dolor que estaba sufriendo el jugador de Países Bajos:

El dedo de Noa Langa tras su lesión.

El extremo neerlandés fue apoyado por sus compañeros y rivales en medio del dolor que aquejaba. El futbolista también se marchó con aplausos del estadio tras el impactante momento. Noa Lang también se quedaría fuera de los amistosos de Países Bajos.

Los números de Noa Lang en esta temporada

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En lo que va de temporada con el Galatasaray, Noa Lang ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias. Se espera que el jugador se recupere de su lesión y pueda llegar al Mundial 2026.

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Cómo quedaron los cuartos de final de la Champions League

Así quedaron los cuartos de final de la Champions:

PSG vs Liverpool

Real Madrid vs Bayern

Barcelona vs Atlético de Madrid

Sporting vs Arsenal