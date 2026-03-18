Poco a poco salen los nuevos convocados que tendrá la Selección de Ecuador para jugar contra Marruecos y Países Bajos. Beccacece quiere una lista larga para estos amistosos, puesto que, considera que 14 jugadores deben pelear por 6 cupos.

Entre estos jugadores también Sebastián Beccacece está buscando el reemplazo de Moisés Caicedo. El volante de Chelsea no podrá jugar contra Costa de Marfil en el debut de Ecuador en el Mundial porque fue expulsado en el último partido de Eliminatorias.

El jugador al que apunta Beccacece y quiere como reemplazo de Moisés Caicedo es Óscar Zambrano. El Maribor reveló en sus redes sociales, que el volante fue convocado por su país y jugará estos amistosos, aunque viene sin actividad en el club.

Previo a su sanción por dopaje, Óscar Zambrano se estaba convirtiendo en uno de los fijos de la convocatoria de Ecuador. Sin embargo, su sanción y el poco ritmo en el club hicieron que se fuera alejando. Ahora Beccacece quiere darle una oportunidad.

Zambrano fue convocado por Ecuador. (Captura de pantalla)

Tener minutos ante Marruecos y Países Bajos sería clave para que Óscar Zambrano se pueda ganar esta “oportunidad”. El volante estuvo mucho tiempo lejos del radar de la Selección de Ecuador, y ahora esta oportunidad le llega a 85 días del Mundial 2026.

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Los números de Óscar Zambrano en el Maribor

ver también Sebastián Beccacece tomó una decisión final con Jordy Caicedo para la Selección de Ecuador

Desde que llegó al Maribor, Óscar Zambrano ha jugado un total de 5 partidos. El volante ecuatoriano lleva 2 goles y no ha dado asistencias. Lleva lesionado desde el mes de febrero y por eso no ha sumado más minutos en cancha, pero Beccacece lo convocó igual.

¿Por qué Moisés Caicedo no puede jugar en el debut de Ecuador en el Mundial 2026?

El primer partido de Ecuador en el Mundial 2026 será el 14 de junio. Moisés Caicedo está suspendido para este encuentro, porque fue expulsado en el último partido oficial de Eliminatorias ante Argentina. De ahí que, Beccacece necesita probar opciones en esa posición.

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En síntesis: