Sebastián Beccacece tomó una decisión final con Jordy Caicedo para la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece viajó a Argentina para ver a Kendry Páez con River Plate y también terminó viendo a Jordy Caicedo marcando un gol con Huracán. El delantero ecuatoriano vive un gran momento en el campeonato argentino y ahora el DT tomó una decisión.

De acuerdo a varios reportes de la prensa de Ecuador, Sebastián Beccacece decidió convocar a Jordy Caicedo para jugar los siguientes amistosos de Ecuador. El delantero tricolor volverá a tener una oportunidad tras lo que fue su participación en la Copa América 2024.

Finalmente, el nivel de Jordy Caicedo y su apuesta por llegar a Argentina tendrá frutos. El tricolor resignó dinero y estar en la segunda de España para mudarse a jugar con Huracán y estar en el radar de Sebastián Beccacece para un convocatoria.

Jordy Caicedo vuelve para dos partidos clave y a 85 días del Mundial 2026. Si el delantero sigue a este nivel y logra demostrar un avance con la Selección de Ecuador en estos encuentros no es una locura que sea convocado para jugar el Mundial 2026.

Jordy Caicedo volvería a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Caicedo aparece como una opción a Leonardo Campana y Kevin Rodríguez, habituales convocados a la Selección de Ecuador como delanteros alternos. El que está fijo como titular es Enner Valencia, el capitán y goleador histórico no se movería de ese puesto.

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Los números de Jordy Caicedo en esta temporada

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En lo que va de temporada con Huracán, Jordy Caicedo ha jugado un total de 10 partidos entre todas las competencias. El potente goleador ecuatoriano ya ha marcado 5 goles y es uno de los goleadores del torneo. Ese nivel sirvió para volver a ‘La Tri’.

¿Cuándo sale la lista de convocados de la Selección de Ecuador?

La lista de convocados de la Selección de Ecuador podría salir en los próximos días, de acuerdo, a la revelación del mismo Francisco Egas. El entrenador ahora está trabajando con juveniles de varios equipos como Luis Fragozo de Emelec o Jandry Gómez de Barcelona SC.

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En síntesis