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Atlético Nacional

¿Se pelearon en el vestuario de Atlético Nacional? La respuesta de Juan Manuel Rengifo

Atlético Nacional se llevó una durísima goleada y nuevo golpe contra Millonarios y salieron rumores de una pelea entre los jugadores.

Por Jose Cedeño Mendoza

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¿Hubo pelea en Atlético Nacional?
© @nacionaloficial¿Hubo pelea en Atlético Nacional?

Atlético Nacional nuevamente fue “humillado” por Millonarios en un partido, a dos semanas de ser eliminados por el mismo equipo en la Copa Sudamericana. Ante es nuevo golpazo surgieron todo tipo de rumores y se habló de una pelea en el vestuario.

Tras perder e irse a los camerinos, los jugadores de Atlético Nacional demoraron demasiado tiempo en su salida. Entonces, en Caracol Radio hablaron de una pelea entre los jugadores a la interna. El altercado, según el medio, habría involucrado a a jugadores referentes del club.

En medio de todos los rumores, Juan Manuel Rengifo respondió sobre la demora para salir del vestuario. “Son cosas que son de grupo. Son autocríticas y bueno nada más les interesa“, comentó el jugador con un gesto muy serio tras esta dura derrota.

Atlético Nacional llevaba un ritmo imparable en el campeonato, pero nuevamente Millonarios se cruzó en su camino y acabó amargando a sus hinchas y a sus jugadores. El club también tuvo la visita del presidente en el vestuario tras esta goleada.

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Se espera que en las próximas horas, la cúpula de Atlético Nacional tome una decisión con algunos jugadores y también con Diego Arias. El DT de Atlético Nacional está más afuera que adentro y es probable que su despido se concrete en las próximas semanas.

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Aunque fue un golpazo que recibió Atlético Nacional, el club sigue puntero del Apertura con 22 puntos. Por otro lado, para Millonarios fue clave ganar el encuentro, puesto que, se mete en puestos de Play-Off con 17 puntos y ahora está octavo.

En síntesis:

  • Atlético Nacional sufrió una nueva derrota ante Millonarios, desatando rumores de una pelea interna en el vestuario entre los jugadores referentes del plantel.
  • El jugador Juan Manuel Rengifo minimizó el altercado calificándolo como una autocrítica grupal, mientras la directiva analiza la continuidad del técnico Diego Arias.
  • Pese a la caída, el equipo “Verdolaga” se mantiene como líder del torneo con 22 puntos, mientras que Millonarios escaló al octavo puesto de la tabla.
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Jose Cedeño Mendoza
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