Le dijo 'gordo y facho' a Chilavert y éste respondió: "Tú no has ganado nada, solo cuernos"

Está llegando el fin del 2019 y la gente comienza a pensar ya en lo que serán, seguramente, sus vacaciones de verano.

Sin embargo, no son todos los que esta época del año se relajan en las redes sociales, lugar de combate para aquellos que prefieren la confrontación.

Uno de ellos es Alejandro Bercovich, economista y periodista que trabaja en C5N, quien decidió comentar el tuit de un amigo suyo que le agradecía a José Luis Félix Chilavert por las "alegrías que le dio".

Te iba a contestar algo feo sobre tu ídolo gordo y facho pero me sacaste una sonrisa con tu nueva bio, Pacino �� — Alejandro Bercovich (@aleberco) December 21, 2019

"Te iba a contestar algo feo sobre tu ídolo gordo y facho pero me sacaste una sonrisa con tu nueva bio, Pacino", escribió.

El ídolo de Vélez, como siempre, respondió fiel a su estilo: "Orgulloso de ser un gordo feliz y no tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje. Encima tenes varios patas de lana en el armario. Éxitos".

Orgulloso de ser un gordo feliz y No tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje y encima tenes varios patas de lana en el armario. Éxitos — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) December 22, 2019

"Cierto, además de gordo y facho me faltó infantil y machista", redobló la apuesta el marido de Ángela Lerena.+

Cierto, además de gordo y facho me faltó infantil y machista. — Alejandro Bercovich (@aleberco) December 22, 2019

Quien fuera el arquero paraguayo más importante de la historia remató: "Los gordos somos felices y no vivimos del Estado como vos, fracasado. Tu no has ganado nada, solo cuernos".

Los gordos somos felices y No vivimos del Estado como vos,fracasado.Tu no has ganado nada,solo cuernos. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) December 22, 2019

