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Liga Colombiana

La decisión que tomó Nacional con Diego Arias tras la derrota ante Millonarios: “No dirige”

Luego del golpe frente a Millonarios, Atlético Nacional definió la situación de Diego Arias y la medida ya genera reacciones.

Por Julio Montenegro

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Diego Arias volvió a perder contra Millonarios.
© Vizzor Image y archivo particularDiego Arias volvió a perder contra Millonarios.

Atlético Nacional sabía que no se jugaba un partido más ante Millonarios porque venía de quedar eliminado contra ‘Millos’ en la fase previa de la Copa Sudamericana. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban, y ya se conoció la decisión que tomaron las directivas con el entrenador Diego Arias tras una nueva caída frente al equipo ‘Embajador’.

Nacional tenía la oportunidad de jugar torneo internacional si le ganaba a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en un partido de eliminación directa en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, pero recibió un duro golpe con la derrota 1-3. La continuidad de Arias empezó a temblar.

“No vamos a ratificar a nadie. Atlético Nacional no está buscando técnico. El técnico es Diego Arias, afirmó Sebastián Arango, presidente del equipo ‘Verdolaga’. antes de que volvieran a perder con Millonarios. Ahora… ¿Cambió de parecer?

“No dirige”: La decisión de Nacional con Arias tras la nueva derrota ante Millos

“Nacional no gana esta noche (17 de marzo), Diego Arias no dirige el segundo semestre. No es hilar, es noticia. Él tiene que ganar casi todos los partidos, es una obligación en Nacional, y ganar el título de liga”, reveló el periodista Diego Rueda, en el programa ‘El VBar’, de AS Colombia.

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