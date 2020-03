¿No se retira en Boca? Salvio habló de un posible regreso a Lanús

En medio de la cuarentena, el fútbol argentino se encuentra de paro por un tiempo indeterminado.

Sin embargo, la dinámica de los programas deportivos no se detiene y continúa regalándonos diversión como cada mediodía.

"PIDO DISCULPAS POR LO QUE DIJE DE RIVER.. SOY MUY HINCHA DE BOCA"#90MinutosFOX - Eduardo Salvio no tuvo problemas en reconocer que realizó algunas declaraciones de más en los festejos. pic.twitter.com/5KHLGtxA3l — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 18, 2020

En Fox Sports, hoy tuvieron como invitado no presencial a Eduardo Salvio, figura de Boca.

Entre otras cosas, el Toto aprovechó para pedir disculpas a los hinchas de River por sus declaraciones post-campeonato.

SALVIO: "ES MUY LINDO LO QUE VIVÍ EN LANÚS, TAL VEZ MÁS ADELANTE SERÍA BUENO TENER OTRO PASO POR AHÍ"#90MinutosFOX - El ex Granate y el recuerdo que tiene de su paso por el conjunto del sur. pic.twitter.com/VJISDgKXXT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 18, 2020

Además, al ser consultado por Lanús, dejó abierta la puerta para un eventual retorno en el futuro.

"No sé si voy a retirarme acá. Pensé que iba a retirarme en Benfica, pero las vueltas de la vida me trajeron a Boca. Tenía la vida organizada para quedarme en Europa, pero hoy me toca estar acá. No puedo asegurar que me voy a retirar acá. Me gustaría quedarme muchos años, pero uno en el fútbol nunca tiene la certeza. Me gustaría pasar por Lanús otra vez, lo que sentí cuando fui a jugar contra Lanús fue algo hermoso. Conocía a todo el mundo".

¡Te esperan en el sur, Toto!

