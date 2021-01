Agenda de hoy, miércoles 6 de enero: Libertadores, Sudamericana, LaLiga, Serie A y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este miércoles 6 de enero tendremos una jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Carabao, LaLigay Serie A, entre otros.

Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Santos | Semifinales - Ida

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Copa Sudamericana

Vélez vs. Lanús | Semifinales - Ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Copa Argentina

Temperley vs. Deportivo Riestra | Primera ronda

19:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:10 VEN, BOL

17:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:10 CDMX

LaLiga | España

Athletic Bilbao vs. Barcelona | Jornada 2

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Cagliari vs. Benevento | Jornada 16

12:30 ESP

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Atalanta vs. Parma | Jornada 16

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Bologna vs. Udinese | Jornada 16

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Crotone vs. Roma | Jornada 16

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Lazio vs. Fiorentina | Jornada 16

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Sampdoria vs. Inter | Jornada 16

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Sassuolo vs. Genoa | Jornada 16

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Torino vs. Hellas Verona | Jornada 16

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Napoli vs. Spezia | Jornada 16

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Milan vs. Juventus | Jornada 16

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Carabao Cup | Inglaterra

Manchester United vs. Manchester City | Semifinales

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Ligue 1 | Francia

Brest vs. Niza | Jornada 18

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Lorient vs. Monaco | Jornada 18

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Metz vs. Bordeaux | Jornada 18

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Nantes vs. Stade Rennes | Jornada 18

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Strasbourg vs. Nimes | Jornada 18

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Lille vs. Angers | Jornada 18

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Lyon vs. Lens | Jornada 18

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Marsella vs. Montpellier | Jornada 18

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Saint-Étienne vs. PSG | Jornada 18

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Stade de Reims vs. Dijon | Jornada 18

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Copa del Rey | España

La Nucía vs. Elche | Segunda ronda

12:00 ESP

08:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:00 VEN, BOL

06:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:00 CDMX

Numancia vs. Almería | Segunda ronda

12:00 ESP

08:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:00 VEN, BOL

06:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:00 CDMX

Portugalete vs. Levante | Segunda ronda

12:00 ESP

08:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:00 VEN, BOL

06:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:00 CDMX

Socuéllamos vs. Leganes | Segunda ronda

12:00 ESP

08:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:00 VEN, BOL

06:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:00 CDMX

Artístico Navalcarnero vs. Las Palmas | Segunda ronda

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Cultural Leonesa vs. Granada | Segunda ronda

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Haro Deportivo vs. Rayo Vallecano | Segunda ronda

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Multivera vs. Real Betis | Segunda ronda

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Cornella vs. Atlético de Madrid | Segunda ronda

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Burgos vs. Espanyol | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Deportivo La Coruña vs. Alavés | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Olot vs. Osasuna | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Castellón vs. Tenerife | Segunda ronda

20:00 ESP

16:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:00 VEN, BOL

14:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Fuenlabrada vs. Mallorca | Segunda ronda

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Málaga vs. Real Oviedo | Segunda ronda

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Primera Nacional | Argentina

Sarmiento vs. Defensores de Belgrano | Jornada 3

17:10 ARG

