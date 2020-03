Ramón Jesurún habló luego de la confirmación del aplazamiento de la Copa América

El brote de coronavirus ha generado el aplazamiento de diferentes eventos y la Copa América, sin duda, no fue la excepción.

Durante la jornada del martes, la Conmebol ratifico que el torneo más antiguo se selecciones en el mundo se jugará en el año 2021.

Ante este panorama, Ramón Jesurún reveló que la determinación fue consecuente teniendo en cuenta la realidad que actualmente se presenta en diferentes partes del mundo. "Es una decisión que se veía venir y se protocolizó cuando los presidentes de las Federaciones afiliadas a la Conmebol decidimos que lo más conveniente era aplazar la Copa América para el próximo año. Luego de reprogramar los eventos que quedaron aplazados se darán a conocer las nuevas fechas".

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, @ramonjesurunf, habló sobre el aplazamiento de la @CopaAmerica Argentina - Colombia. ���������� pic.twitter.com/CP5hoWnXbQ — FCF (@FCF_Oficial) March 17, 2020

Con respecto a los movimientos en el formato el dirigente remarcó que no tendrá variaciones y que se espera el retorno de la actividad para confirmar la nueva fecha. " Por lo pronto no hay nada diferente. El formato será el mismo, los grupos ya están sorteados y el calendario ya está establecido. En principio no creemos que vayamos a tener alguna modificación".

Repaso de las novedades del día:



➡ La Eurocopa se posterga al 2021.

➡ La Copa América se posterga al 2021.

➡ La final de la Champions League será el 27 de junio.

➡ La final de la Europa League será el 24 de junio. pic.twitter.com/FTPoXisC04 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 17, 2020

