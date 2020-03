Rompió la cuarentena, quiso escapar del control policial y terminó con su auto colgado

La cuarentena obligatoria decretada en Argentina es muy estricta. El Presidente exparció a la policía por todo el país para que detengan a cualquiera que la viole.

En rutas y autopistas no hay auto o camioneta que no sea parada y se le pidan los papeles que confirmen que pertenecen a uno de las excepciones del aislamiento. En caso de que no lo tengas, se te detiene y se te secuestra el auto.

Pese a todo esto, sigue habiendo gente que sale y no le importa nada. Algo insólito sucedió en el cruce de Ruta 226 y Circuvalación que terminó de una manera más extraña aún.

Un hombre violó el aislamiento obligatorio, iba a ser parado por la policía y terminó escapando. No pensó bien a donde ir y terminó atrapado en un talud de tierra.

La imagen del Fiat Duna colgado terminó siendo viral en segundos. La fuerzas lo detuvieron a él y se quedaron con el auto del cual tampoco tenía papeles.

Lo peor es que tuvieron que reforzar el operativo para terminar de sacar el auto. Gente que estaba trabajando en otras áreas terminó movilizada por uno que se creyó más vivo que todos.

