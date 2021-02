"Caricatura": Sigrid Bazán y Rosa María Palacios tuvieron picante cruce

Una entrevista con miras a la próximas elecciones, terminó en un picante cruce de posturas entre la periodista Rosa María Palacios y Sigrid Bazán. Entre los diversos temas que tocaron fueron la de las hidroeléctricas y la contaminación de los niños por plomo.

Según Sigrid, la contaminación por plomo es un hecho real, pero Rosa María entre risas argumentó que es una mentira: "Eso es mentira, esa es una caricatura, no se contamina a nadie con plomo, esa es una caricatura para asustar a los niños, no es verdad, lo corrigieron hace 25 años”.

Antivacunas son tan peligrosos como periodistas diciendo "no es verdad que hayan niños contaminados con plomo" a causa de la minería. El mismo negacionismo, aunque aquí hay defensa de intereses claros.

Basta ver uno de tantos reportajes sobre el tema: https://t.co/kf7Antkt4c pic.twitter.com/bZ6zjYPZy9 — Lenin Lozano (@polifonesco) February 9, 2021

Otro de los cruces de la nota fue con las hidroeléctricas. Bazán contó sobre una experiencia que tuvo con una de esas empresas: "Había una Hidroeléctrica se llamaba Chavin2, sabes que hacían con la gente les ponían postes de luz y no les prendían y les decían cuando tú apruebes el proyecto yo te prendo el poste y dejaban el poste construido”.

La respuesta de Rosa María fue de inmediato: "Sigrid, si no hay hidroeléctrica no hay electricidad, no pueden prender la luz porque no hay hidroeléctrica”.

Lee También