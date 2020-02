Continua la polémica entre el jugador Felipe Jaramillo y el técnico Jorge Luis Pinto, ahora el futbolista le envió un mensaje al entrenador aclarando lo ocurrido.

Cabe recordar que la discusión inició cuando el jugador dijo que el técnico no entendía a los jugadores, ya que Pinto no había jugado fútbol profesional. Las palabras de Jaramillo hicieron que Jorge Luis le respondiera y le dijera que era ''un culicagado irrespetuoso''.

Hoy en mi pueblo San Gil, visité a mi amigo Jaime Rueda Balaguera fundador de la histórica empresa metal mecánica “Industrias FIMAR”, compartimos un rato agradable con sus trabajadores, aprendimos del sector y claro está, hablamos de nuestra pasión, ¡el fútbol! pic.twitter.com/3avMlhA94y — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) January 19, 2020

Es por esto que Felipe le envió un mensaje de WhatsApp al entrenador, en el que le pide disculpas y asegura que todo fue tergiversado por la prensa.

“En ningún momento dije esas cosas que todo mundo andaba predicando por ahí, que usted no nos daba descanso o que usted no era buen entrenador. En ningún momento dije eso. Lo único que ‘ellos’ están diciendo y que yo sí dije es que nosotros intentamos llegar a un acuerdo y que al final no se pudo por ambas partes. De resto lo están tergiversando todo, todo lo están tirando por el lado malo”, dijo Jaramillo.

“La verdad es que me siento muy apenado con usted. Usted me conoce, después de un año que estuvimos y que pasamos buenas y malas. Yo en ningún momento fui así con usted. Por eso le digo que tampoco se tome las cosas tan a pecho, porque de las cosas que dijeron ahí, más de la mitad son mentiras”, comentó el volante del América de Cali.

Aquí el audio completo del jugador:

Este fue el mensaje de whatsapp que envió Felipe Jaramillo a Jorge Luis Pinto en medio de la polémica pic.twitter.com/9c9pWBmMoN — ESPN Nexo (@NexoESPNco) February 10, 2020

