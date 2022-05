EN VIVO | ONLINE | ¡Se acaba la cuenta regresiva! Luego de una Fase de Grupos apasionante, llega el evento más esperado: el sorteo de Octavos de Final de la Copa Libertadores 2022. A continuación, entérate cuáles son los 16 mejores equipos de América, posibles cruces, y hora, TV y streaming para ver EN DIRECTO la transmisión.

+ ¿Cuáles son las reglas para el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores?

+ ¿Cuáles son todos los clasificados a Octavos de Final de la Copa Libertadores?

A la espera de los cupos que se completarán esta noche, hay 12 de 16 clasificados confirmados:

5 Argentinos: Estudiantes, Vélez Sarsfield, River Plate, Colón y Talleres

Estudiantes, Vélez Sarsfield, River Plate, Colón y Talleres 4 Brasileros: Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza y Flamengo

Palmeiras, Atlético Mineiro, Fortaleza y Flamengo 1 Ecuatoriano: Emelec

Emelec 1 Colombiano: Deportes Tolima

Deportes Tolima 1 Paraguayo: Cerro Porteño

+ ¿Cuándo se sortean los octavos de final de la Conmebol Libertadores?

+ ¿Cuáles son los bolilleros para el Sorteo de Octavos de la Copa Libertadores?

A la expectativa de las últimas 4 definiciones, así se encuentran al momento los bolilleros del Sorteo:

Bombo 1: Palmeiras, Estudiantes, Atlético Mineiro, River, Colón y Flamengo

Palmeiras, Estudiantes, Atlético Mineiro, River, Colón y Flamengo Bombo 2: Emelec, Vélez Sarsfield, Tolima, Fortaleza, Cerro Porteño y Talleres

+ ¿Cómo podrían cruzarse River y Boca en Octavos de la Libertadores?

+ ¿Cuál es el formato del Sorteo de Octavos de la Copa Libertadores?

En el evento, habrá dos bolilleros: el Bombo 1 (compuesto por todos los primeros de los grupos) y el Bombo 2 (compuesto por todos los segundos). De este modo, el presentador irá sacando una bolilla de cada pote, conformando los enfrentamientos.

Algunas claves a recordar respecto al sorteo:

Los primeros de los grupos definirán sus series de Octavos en condición de local.

Se podrán enfrentar equipos del mismo país o que hayan compartido grupo.

Se ordenarán los bombos de acuerdo al Ranking de Puntos obtenido por cada equipo en Fase de Grupos, y tal criterio será utilizado para definir las localías en futuras fases.

+ Copa Libertadores 2022: ¿Se limpian las tarjetas amarillas para los octavos de final?

+ ¿Cuándo, cómo y dónde ver el Sorteo de Octavos de Final?

El sorteo de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo el viernes 27 de mayo, en Luque (Paraguay).

Horario y TV por país:

Argentina: 13:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Uruguay: 13:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Brasil: 13:00 horas por ESPN, Star+, SBT, CONMEBOL TV y FB Watch Conmebol

Chile: 12:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Paraguay: 12:00 horas por ESPN, Star+ y FB Watch Conmebol

Bolivia: 12:00 horas por ESPN, Star+ y FB Watch Conmebol

Venezuela: 12:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Colombia: 11:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Ecuador: 11:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol

Perú: 11:00 horas por ESPN, Star+, DirecTV Sports, DirecTV GO y FB Watch Conmebol