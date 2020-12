Rafo Castillo le respondió a Thiago Cantoro: "No estaba a la altura"

Thiago Cantoro, volante de Universitario, fue prestado a Atlético Grau para que pueda tener minutos, sin embargo, el volante de 19 años no fue tomado en cuenta, y según sus declaraciones no sabía el motivo, además de asegurar que hubo varias situaciones que consideró falta de respeto.

Tras las declaraciones de Thiago, Rafo Castillo respondió en entrevista a Depor, donde explicó los motivo del porqué no alineaba a Cantoro: "No estuvo a la altura en el momento y en el comando técnico considerábamos que no estaba apto. Teníamos un tema de necesidad por las circunstancias y él venía a sumar minutos, pero no estaba en la capacidad de marcar la diferencia".

“Las circunstancias del equipo no permitían darle el tiempo que quizás él necesitaba para encontrar la forma. Es fácil decir las cosas. Él lo sabía y mostró una mejoría, pero la urgencia de sumar puntos no nos permitía exponerlo un poco más. Espero que la experiencia le sirva para que en el futuro muestre todo lo que sabe”, agregó el técnico peruano.

Thiago ya fue pedido por Universitario para la temporada 2020 y no ocupará plaza de extranjero porque obtuvo la ciudadanía peruana: "Estoy ilusionado con lo que pueda venir, la familia está feliz. Yo, como mis padres, queríamos esa nacionalización peruana. Felizmente se pudo dar".

