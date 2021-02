Está en lista: excampeón con Alianza Lima es posibilidad para reforzar el plantel

Alianza Lima todavía no cierra su plantel con miras a disputar la Liga 2. El gerente deportivo José Bellina lo confirmó y además deslizó una posibilidad de contar con el delantero peruano y exíntimo Wilmer Aguirre.

“Hemos evaluado el perfil de Wilmer Aguirre, pero aún sigue en análisis. Queremos ver si por el presupuesto se puede”, dijo en entrevista a Ovación.

Tras las declaraciones de Bellina, Wilmer señaló en nota para Alianza History: "Aún no he tenido comunicación. Pero si es verdad, me sentiría muy feliz de llegar a mi casa”.

Wilmer Aguirre fue tres veces campeón con Alianza Lima y tras el descenso del equipo, ha mostrado la intención de volver a La Victoria para ayudar al equipo sin importale el presupuesto económico del club.

��️ Wilmer Aguirre a @alianzahistory tras conocer que es analizado por la gerencia deportiva de Alianza Lima: "Aún no he tenido comunicación. Pero si es verdad, me sentiría muy feliz con llegar a mi casa" pic.twitter.com/oufBxODRm4 — Alianza History ���� (@alianzahistory) February 26, 2021

Alianza Lima por el momento cuenta con los delanteros Hernán Barcos, Sebastián Gonzáles y Gonzalo Sánchez.

Lee También