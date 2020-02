Para este 2020 llegó una nueva manera de ver el fútbol profesional colombiano luego de que se implementara una señal premium para ver parte de cada jornada de la Liga BetPlay.

Sin embargo, esta medida no cayó bien entre los seguidores del torneo local y se ha hecho una fuerte campaña en las redes sociales con el #LoPagaraSuMadre, para que la gente no compre las suscripción a su cableoperador.

A pesar de las fuertes críticas y pocos mejoramientos en el producto del FPC, dentro de la Dimayor hay una gran expectativa y optimismo para que se vendan las suscripciones necesarias para que el canal sea rentable.

Sobre el tema, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, afirmó sobre el precio de 29.900 pesos mensuales: "Bienvenido, hacemos el debate y vamos a demostrar cuánto vale sostener un equipo, cuánto le pagamos a los municipios en Industria y Comercio, en porcentaje de boletería. Haremos el debate con cifras y demostraremos que este dinero no es para enriquecernos sino para tener un buen fútbol".

En la entrevista con el diario La Patria, Vélez también confirmó: "No puedo dar cifras, no las tenemos, pero me han dicho que lo que teníamos presupuestado, se ha superado. El aficionado entendió que comprando el canal aporta para los equipos y para sostener el fútbol colombiano. Eso no es para nosotros, es para operar los equipos y los socios, los cables y Win".

Y dijo: "Es lógico, el hincha dijo... pago por ver o vuelvo a los estadios, y lo está haciendo. Hay dos tipos de hinchas, el hincha de televisión y el hincha del estadio. Bueno y el de radio. Es una nueva dinámica".

Lee También