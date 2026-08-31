Oferta millonaria cambiaría los planes de la Selección Colombia para la Fecha FIFA de noviembre

Una oferta de varios millones habría llegado a la mesa de la FCF. Hay chances de que la Selección Colombia no vaya a USA en noviembre.

La Fecha FIFA del mes de septiembre y octubre se acerca para la Selección Colombia. Todo ello, mientras de cara al mes de noviembre, se dan diferentes informaciones sobre los posibles oponentes que tendrá el equipo cafetero. En esta ocasión, el equipo de Néstor Lorenzo no viajaría a los Estados Unidos de Norteamérica tras haber recibido una propuesta millonaria.

AS Colombia señala que la selección nacional ha recibido una propuesta formal para disputar los encuentros del mes de noviembre en territorio asiático. Todo ello para enfrentarse a combinados de dicha confederación y tras las diferentes informaciones que hablaban de encuentros frente a selecciones como Chile en Norteamérica.

Recordemos que Colombia no pisa Asia en lo que a partidos amistosos se refiere desde el año 2023. En aquella ocasión, Japón y Corea del Sur fueron los rivales de una selección que también era comandada entonces por Néstor Lorenzo. Las próximas semanas serán claves para definir los últimos choques del equipo en un año marcado por la Copa del Mundo y todas las expectativas generadas alrededor.

Por lo pronto, Colombia se prepara para la primera Fecha FIFA con cuatro partidos. El cambio en el calendario acordado por el ente máximo del fútbol mundial y las diferentes confederaciones dará lugar a un hecho sin precedentes, donde veremos cómo puede afectar eso a las planificaciones de selecciones como los cafeteros. Perú, Paraguay y México ya son oponentes confirmados para partidos que tendrán lugar en los Estados Unidos.

Colombia no juega en Asia desde el 2023: GETTY

Será la primera gran aparición de la selección colombiana después del Mundial del año 2026. Será también la primera lista que llegará después del final de una generación dorada en todos los sentidos, la cual llevó a la nación sudamericana a tres ediciones de la Copa del Mundo en prácticamente una década y media. Se esperan cambios de peso y muchos nombres nuevos.

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¿Llegará James Rodríguez a la convocatoria?

Es seguramente la duda más grande que se tiene en este momento alrededor del combinado cafetero. A sus 35 años, el capitán no tiene equipo cuando solamente restan algunas horas para que termine el mercado de fichajes en las principales ligas europeas. Tendrá hasta mediados del mes de septiembre para unirse a alguna parte de los destinos de máximo nivel que pueden encontrarse por fuera del Viejo Continente.

Junto al nombre de James, también aparecen dudas sobre Juan Fernando Quintero. El otro armador de la convocatoria del Mundial 2026, según dejó saber ESPN Colombia, habría manifestado su deseo a Néstor Lorenzo de ser llamado para los próximos compromisos. Se viene una lista con la mira en el recambio generacional y muchos cambios.

Datos claves

La Selección Colombia evalúa una propuesta para disputar sus amistosos de noviembre en Asia .

evalúa una propuesta para disputar sus amistosos de noviembre en . El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará previamente a México, Paraguay y Perú en EE. UU.

enfrentará previamente a en EE. UU. James Rodríguez busca definir su futuro profesional tras quedar como agente libre en el mercado.