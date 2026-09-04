Juan Fernando Quintero confirma su adiós a la Selección Colombia: qué otros futbolistas seguirían sus pasos

El 10 confirmó que no hará más parte del proceso de Néstor Lorenzo. Es el primer gran nombre que habla del cambio generacional que viene.

Dentro de algunos días Néstor Lorenzo tendrá que anunciar la primera lista de convocados de la Selección Colombia tras la Copa del Mundo. Se vienen diferentes cambios en una convocatoria donde el primer nombre en bajarse de manera oficial del próximo ciclo mundialista es Juan Fernando Quintero. El mediapunta confirma que ha llegado el momento de darle lugar a la nueva generación pensando en el 2030. Varios más podrían seguirle.

“Yo dije que me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento, personalmente lo sentía así después de la frustración del Mundial y así se lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros… El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo todo lo mejor del mundo”, empezaba comentando Quintero en su entrevista con Saque Largo. Es la primera gran voz que habla de un paso al costado en una selección que viene de vivir todo tipo de sensaciones en Estados Unidos.

¿Quiénes podrían unirse a Juanfer? A la espera de acontecimientos, 4 nombres destacan por encima del resto gracias a una cuestión de edad. Los 37 años de Camilo Vargas, los mismos de David Ospina, los 34 de Santiago Arias y los 35 de James Rodríguez les descartan prácticamente para el verano del 2030 donde se pretende llegar con el mejor plantel posible. El tiempo dirá qué ocurre, pero el cambio de era ya está aquí. Juanfer solo abrió la puerta a más pasos al costado.

Quintero se va de la Selección Colombia con 53 partidos disputados. Todo ello en medio de un ciclo que le dio la posibilidad de vivir 3 ediciones distintas de la Copa del Mundo entre el verano del año 2014 y desde el 2026. A su única participación en Copa América se le suman 6 goles y 12 asistencias en uno de los ciclos más importantes del combinado cafetero en toda su historia. Llega el momento de darle lugar a la nueva generación.

James y Ospina, dentro de los jugadores que podrían dejar la selección: GETTY

Será la primera vez en más de 14 años donde el nombre de Juan Fernando Quintero, junto con el de otras figuras, no será una posibilidad para la lista de la selección cafetera. Se vienen amistosos que tienen como objetivo empezar a cambiar la dinámica y armar la base del Mundial 2030. Llega el tiempo de recambio para los amistosos frente a México, Perú y Paraguay.

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¿Cuándo se anuncia la lista de convocados de la Selección Colombia?

La historia de Néstor Lorenzo anunciando la lista de convocados de la Selección Colombia nos deja un panorama de 10 a 15 días para conocer a los elegidos. Será la primera vez que el conjunto cafetero vuelva a reunirse tras la eliminación frente a Suiza en Canadá por la fase final de la Copa del Mundo. Se espera una convocatoria llena de cambios y con varios nombres de peso que podrían quedarse afuera.

Tras confirmarse la salida de Juan Fernando Quintero, los ojos se ponen sobre James Rodríguez. El volante de 35 años no ha podido conseguir club dentro de las principales ligas europeas tras un mercado de pases donde ha sonado para diferentes destinos. En este momento se habla de la posibilidad de verle por otros torneos como Turquía e incluso de ofertas multimillonarias que le habrían llegado desde China. El tiempo dirá qué ocurre.

Datos claves

Juan Fernando Quintero confirmó su retiro oficial de la Selección Colombia tras 14 años.

confirmó su retiro oficial de la tras 14 años. El volante Juan Fernando Quintero cerró su ciclo internacional con 53 partidos y 6 goles .

cerró su ciclo internacional con y . Néstor Lorenzo anunciará en los próximos 15 días la convocatoria para los amistosos.