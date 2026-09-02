A la espera de James Rodríguez, 8 jugadores de la Selección Colombia cambiaron de equipo tras el Mundial 2026

A la espera de lo que pase con James Rodríguez, un total de 8 de los 26 convocados por Lorenzo al Mundial tienen nuevo equipo.

Ha terminado el mercado de fichajes en las 5 grandes ligas de Europa. Si bien diferentes destinos como Turquía, Portugal o Arabia Saudita podrán seguir comprando en los próximos días, el panorama es claro para los convocados por la Selección Colombia al Mundial 2026. Ocho jugadores ya tienen nueva camiseta. James Rodríguez podría unirse en las siguientes jornadas.

LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga y Serie A han cerrado su mercado de fichajes. Todo ello con más de 3500 millones de euros movidos y varios colombianos como protagonistas. La llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest o el fichaje de Jhon Lucumí por la Juventus de Turín son algunas de las operaciones más destacadas.

Johan Mojica también se une al Getafe en España. Un torneo donde ya es oficial la salida de Gustavo Puerta al Olympiakos en un acuerdo que podría llevarle a ser compañero de Muñoz más adelante. La llegada de Richard Ríos al Al-Ittihad, así como la de Kevin Castaño al Atlético Mineiro o el traspaso de Álvaro Montero desde Vélez a Boca Juniors sigue completando el cuadro, de momento. David Ospina fue al Atlante el 20 de julio, pero su situación médica le pone en un párrafo aparte.

Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Willer Ditta, Santiago Arias, Déiver Machado, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, James Rodríguez, Jaminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez y Jhon Córdoba. De momento estos nombres no han cambiado de equipo, pero todo podría cambiar hasta el 15 de septiembre, momento donde Portugal o Arabia cierran sus mercados.

James, uno de los convocados al Mundial que de momento no tiene nuevo equipo: GETTY

Las cifras de todos los fichajes mencionados llegan a montos entre los 76 y 78 millones de euros. Colombia ha sido una de las selecciones de Sudamérica que más dinero ha movido a lo largo de un periodo post Mundial donde las cifras pudieron ser incluso más grandes ante los rumores de Luis Díaz con Arabia Saudita o de Davinson Sánchez al Como. Un tercio de los convocados al Mundial 2026 cambian de camiseta.

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James Rodríguez, el gran enigma

Se reporta que el 10 habría rechazado propuestas de ligas de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Colombia. Todo ello a sus 35 años y tras quedar como agente libre luego de su salida del Minnesota United. Turquía aparece ahora mismo como la gran vía en cuanto a los rumores sobre el futuro del cafetero.

Pronto también llegará la primera lista de Néstor Lorenzo post Mundial. Un hecho no menor teniendo en cuenta los cambios que llegarán pensando en tener el mejor equipo posible para la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Tras 8 cambios de camiseta en el seno de la selección tras el Mundial, todos los ojos se ponen sobre James Rodríguez.

Datos claves

James Rodríguez evalúa ofertas en Turquía tras salir libre del Minnesota United .

evalúa ofertas en tras salir libre del . Ocho futbolistas de Colombia cambiaron de club tras disputar el Mundial 2026 .

cambiaron de club tras disputar el . Los traspasos de los seleccionados de Colombia sumaron entre 76 y 78 millones.