Tiene 24 años, la rompe en México y se postula como el reemplazo de James Rodríguez en la Selección Colombia

Se acerca la primera lista de convocados de la Selección Colombia tras la Copa del Mundo. Todo ello en medio de un recambio generacional donde una de las grandes dudas pasa por saber quién hará de James Rodríguez o Juan Fernando Quintero en las próximas temporadas. Daniel Arcila, del León de México, se postula de manera oficial.

El volante de 24 años vive un momento más que positivo en México. Este centrocampista de carácter ofensivo ha iniciado la temporada con pie derecho gracias a sus 3 goles en la Liga MX. En charla con AS, dejó en claro que ya trabaja para meterse en el radar de Néstor Lorenzo e incluso para tomar el lugar en cuanto a creativos se refiere de James Rodríguez o Juan Fernando Quintero.

“La verdad me siento preparado, vengo haciendo un buen trabajo, me siento preparado para ser uno de los posibles sustitutos de Juanfer y James y con confianza de poder hacerlo, pero tengo que primero demostrarlo y si algún día me llega la oportunidad lo haré de la mejor manera”, empezaba comentando el exjugador de Envigado. Vive un gran momento en México.

Asegura que su gran objetivo de la temporada pasa por hacer parte de las listas de convocados que anunciará Lorenzo próximamente: “Claro que me ilusiona mucho, es el sueño de todo jugador profesional. Llegar a la Selección es el mayor sueño y ahora estoy con mucha paciencia si se da la oportunidad y me siento preparado. Si no llega la oportunidad, seguiré trabajando como lo vengo haciendo para que en algún momento se dé”.

Colombia busca herederos para James o Quintero de cara al 2030: GETTY

“Es un momento bueno, se han venido dando las cosas, estoy trabajando mucho. Estoy feliz por la manera en que estoy aportando al equipo, pero hay que seguir trabajando para que se vengan mejores cosas”, más palabras de Arcila. Se trata de una de las revelaciones de la Liga MX en lo que vamos de semestre. Es su segunda temporada en un León en el que coincidió justamente con James hasta su salida rumbo a Minnesota United.

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James Rodríguez, el mentor de Arcila

Ambos jugadores coincidieron en un equipo que no pudo clasificarse a los playoffs durante el paso de James Rodríguez. Pero eso no fue impedimento para que Daniel Arcila se impregnase de todos los consejos posibles por parte del capitán de la Selección Colombia. El volante de 24 años le elogia por sus consejos.

“James siempre estaba al lado mío, aconsejándome y ayudándome en lo que más pudiera. La verdad, antes de ser un gran jugador, es una gran persona también, ayuda a que uno sea mejor, él siempre quiere que uno sea mejor y esa gran experiencia con él me ayudó mucho. Yo le decía que cómo hacía para tener ese guante en el pie, él me decía cómo, lo veía fácil, pero uno lo iba a hacer y no le daba”, terminaba Daniel Arcila en charlas con AS. La primera lista de convocados de Néstor Lorenzo llegará en un plazo máximo de 2 semanas.

Datos claves

Daniel Arcila afirmó estar preparado para ser el relevo de James Rodríguez .

afirmó estar preparado para ser el relevo de . El mediocampista Daniel Arcila suma 3 goles con el León en la Liga MX .

suma con el en la . Daniel Arcila destacó los consejos recibidos de James Rodríguez durante su convivencia deportiva.