No está James Rodríguez: solo dos jugadores de la Selección Colombia entre los 50 mejores del Mundial 2026

La Selección Colombia se despidió de manera más que inesperada de la Copa del Mundo. La derrota frente a Suiza en penaltis por la ciudad de Vancouver interrumpió un sueño que toda la convocatoria de Néstor Lorenzo tenía para este verano por Norteamérica. Tras la finalización de su participación en el certamen, así quedaron sus jugadores en cuanto al top 50 de mejores futbolistas de lo que va de la edición.

El responsable de la confirmación de dicho ranking es el prestigioso diario The New York Times. Por medio de su portal deportivo The Athletic, actualizan diariamente quiénes son los mejores futbolistas de una Copa del Mundo donde por primera vez tenemos 48 selecciones clasificadas. Solo dos cafeteros aparecen y no está dentro de ellos un James Rodríguez que no se espera que pueda volver a disputar un encuentro de esta competición.

En el puesto 28 encontramos al primer colombiano, y este no es otro que Luis Díaz. Pese a una pobre actuación a nivel de expectativas teniendo en cuenta su gran rendimiento por el Bayern Múnich, fue el colombiano que más alto se situó en el ranking creado por The New York Times. Le sigue a nivel de convocados por parte de Néstor Lorenzo el gran capataz de una convocatoria que se fue con apenas un tanto en contra.

Davinson Sánchez es el otro colombiano que aparece en el ranking creado por The New York Times. El actual defensor de Galatasaray se encuentra en la casilla número 37 tras una edición del certamen donde solamente su penalti frente a Suiza pudo manchar una edición de élite en todos los sentidos. Veremos si tras lo visto en Norteamérica puede cambiar de indumentaria en las próximas semanas.

Son los únicos dos miembros de la selección colombiana que se metieron en el ranking de los 50 mejores futbolistas de la presente edición de la Copa del Mundo. El haber sido eliminado en la segunda jornada de encuentros de mano a mano le pasa factura a una serie de futbolistas que habían llegado al verano de Norteamérica con el objetivo de romper el techo en la historia del país por el certamen de la FIFA. Solo Luis Díaz y Davinson Sánchez se cuelan entre los mejores activos de la Copa.

Solo Messi y Vinícius en el top 10 de sudamericanos

Que Europa haya dominado a nivel de selecciones y cantidad de clasificados a cuartos de final influye. Cuando vemos el ranking creado por The New York Times, nos damos cuenta cómo solamente dos futbolistas de nuestro lado del mundo surgen dentro de los 10 primeros. Lionel Messi, gracias a sus enormes prestaciones con Argentina, mira a todos desde arriba.

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Pero es que solamente Vinícius lo puede acompañar en cuanto a futbolistas sudamericanos se refiere en el top ten. El brasileño tuvo una participación bastante superior a la que le vimos en Qatar 2022 y fue ubicado por el medio norteamericano en la octava posición. Sudamérica, tras una fase de grupos a nivel general más que positiva, sufre las consecuencias de su pobre rendimiento en eliminaciones de mano a mano.

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