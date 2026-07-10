Ni Falcao se salva: ser goleador histórico de Colombia, más fácil que en 7 de 9 selecciones de Conmebol

Las criticas de Falcao y la mala racha de los 9 de Lorenzo se unen. Colombia no produce delanteros como el resto de Conmebol.

Los delanteros de la Selección Colombia se encuentran señalados tras una Copa del Mundo donde a los cafeteros les faltó gol en todos los sentidos. Al rendimiento general de los 9 de Néstor Lorenzo se le sumaron una serie de críticas de Radamel Falcao a la estructura del fútbol cafetero, donde ni siquiera la figura del Tigre se salva. Incluso en tiempos oscuros para los atacantes de la Tricolor, los datos contra el resto de las federaciones de la Conmebol son tajantes.

Falcao es el mejor delantero en la historia de Colombia y sus números lo avalan: 36 gritos sagrados suma hasta la fecha para ser el máximo anotador en la historia del conjunto cafetero. Poder hacerle frente a su sombra ha sido materia imposible para grandes delanteros a lo largo de la última década, pero es que incluso dicha situación queda aún más señalada cuando lo comparamos con otras federaciones del panorama de Sudamérica.

Siete de las otras nueve federaciones anexadas a la Conmebol tienen goleadores históricos con más registros. No es un dato que señale al Tigre, sino que justamente marca lo complejo que ha sido para el fútbol colombiano sacar delanteros regulares en el panorama de selecciones. Que no se tuviera gol en el Mundial del 2026 es solamente la punta del iceberg.

Lionel Messi tiene 125 goles. Neymar llega a los 80. En Uruguay, Luis Suárez terminó su paso con 69. Selecciones como Chile tienen a Alexis Sánchez con 61, mientras en Perú o Ecuador figuras como Enner Valencia o Paolo Guerrero tienen 49 y 40 tantos, respectivamente. La gran mayoría son de este tiempo donde producir un nueve en Colombia sale caro y no con esa rentabilidad en el panorama de selecciones. Solo se está por delante en esta tabla de Paraguay y Bolivia. Salomón Rondón, no olvidemos, tiene 50 en Venezuela. El problema no es de nombres, es de estructura.

Suárez y Córdoba, en deuda durante el Mundial 2026: GETTY

Colombia tiene un problema llamado delantera. Radamel Falcao García fue el único que se acercó a una generación de delanteros en todo el panorama sudamericano que, incluso en otras selecciones de menor relieve, tuvieron números más potentes que los delanteros del territorio nacional. A la espera de saber cómo continúa la vida para los Jhon Córdoba, Luis Suárez o Juan Camilo Hernández, los números no mienten alrededor de una Federación Colombiana de Fútbol que necesita con urgencia mejorar los registros de sus delanteros para competir por los próximos objetivos.

Publicidad

La dura crítica de Falcao a la estructura del fútbol colombiano

“Nuestra formación tiene que mejorar, también el énfasis, el cuidado, la atención, las herramientas, la infraestructura que se le debe dar a nuestros jóvenes, a las inferiores… Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia”, reflexiones del Tigre tras la derrota en penales ante Suiza.

Señaló de manera clara una estructura que entiende que está lejos de su máximo potencial: “Hay equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C, que tienen presupuestos de Primera División y le pagan una miseria a los jugadores, y lo único que genera es mediocridad en una institución y en los mismos futbolistas que saben que no va a pasar nada si salen últimos”.

Datos claves

Radamel Falcao es el máximo anotador de Colombia con 36 goles oficiales.

es el máximo anotador de Colombia con 36 goles oficiales. Siete federaciones de Conmebol tienen goleadores históricos con mejores registros que Colombia.

tienen goleadores históricos con mejores registros que Colombia. El delantero Radamel Falcao criticó la falta de una categoría C en Colombia.